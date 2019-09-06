Клинцевич назвал некомпетентным спикера ВСУ, обвинившего РФ в «отработке вторжения»

Сенатор Франц Клинцевич заявил о некомпетентности спикера Главного управления разведки ВСУ Вадима Скибицкого, обвинившего Россию в «отработке вторжения».

Ранее он в интервью агентству «Укринформ» сообщил, что Российская Федерация к 2020 году якобы намерена «завершить меры, которые позволят иметь боеготовые соединения, способные действовать на нашем направлении». При этом Скибицкий утверждает, что «планы» командования армии России будут отработаны во время проведения стратегических командно-штабных учений Южного военного округа «Кавка-2020».

По мнению члена Совета Федерации Франца Клинцевича, с такими одиозными заявлениями мог выступить только крайне некомпетентный офицер, который не имеет представления о реальной военной службе.

«Это некомпетентность должностного лица, которое профессионально занимается разведкой. Я бы на его месте постеснялся бы выступать с такими заявлениями, ну это непрофессионально. Думаю здесь, к сожалению, как это обычно бывает, есть рекомендация «заокеанского старшего брата». Причем эти рекомендации должностными лицами Украины воспринимаются самым примитивным образом. Важно же понимать, что собой представляют вооруженные силы, какая там особенность, действия частей и соединений с точки зрения вооруженных сил, все это актуально всегда и везде. А учения «Кавказ-2020», которые упоминает этот человек, никакого отношения по тактике, специфике региона и особенностям местности не имеет к территории Украины. Я бы понял, если бы они такое заявляли о маневрах «Запад-2020», — говорит сенатор.

Но несмотря на такое абсурдное заявление представителя Украины, собеседник ФАН выразил сожаление, что из украинской армии уходят «грамотные специалисты, офицеры старой закалки», которые проходили обучение еще в советских военных академиях.

«Это те люди, с которыми мы учились в академиях, в том числе включая академию Генерального штаба. Сейчас приходят люди, которые прославились на общественно-политических тусовках, в реконструкции боевых действий. Ну что греха таить, сегодня у них нет офицеров, которые бы действительно проявили себя как настоящие боевые офицеры во время проведения, как они это называли раньше» антитеррористической операции в Донбассе. Там нет никакого опыта, там кроме провокаций и методических пристрелок артиллерийских орудий и минометов, ничего особенного нет. Ни тактики, ни стратегии. Все эти вылазки отдельных разведгрупп заканчиваются плачевно. Личный состав пьет от безделья и пытается куда-то свалить в поисках приключений на одно место», — заключил Франц Клинцевич.

Поэтому слова спикера Главного управления разведки Украины звучат смешно и ничего общего с реальностью не имеют.

Напомним, в Киеве не в первый раз говорят о «военной угрозе» со стороны России. Так, в начале 2019 года экс-начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил об угрозе «вторжения» сразу с трех направлений — с севера, востока и юга. Кромке того, «генерал» обвинял Москву в «стягивании войск», о чем ранее также заявлял бывший президент страны Петр Порошенко. В Совфеде эти утверждения назвали «полным бредом».