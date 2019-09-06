Джанабаева объявила об уходе от Константина Меладзе

Москва, 6 сентября. Певица Альбина Джанабаева объявила об уходе от продюсера и брата ее супруга Константина Меладзе. Об этом бывшая участница группы «ВИА Гра» написала на своей странице в Instagram.

Джанабаева отметила, что в составе «ВИА Гры» получила ценный опыт, после чего стала строить сольную карьеру. Выступая как отдельный исполнитель, звезда расширила свой круг общения, в который попали новые авторы и единомышленники для команды.

«Я благодарна тем годам… и Константину Меладзе, — подчеркнула певица. — Безмерно уважаю!»

Артистка отметила, что с февраля прошлого года сотрудничает с менеджмент-компанией Goldenlook. Все ее последние песни, в частности новинка «Такая, как есть» от 6 сентября, являются результатом работы с новым партнером, передает «Вечерняя Москва».

«Да, мое сотрудничество с Meladzemuzic прекращено», — резюмировала Джанабаева.

Певица призвала подписчиков «уйти от обсуждений и наслаждаться ее новой песней».

Однако подписчики Джанабаевой не смогли остаться равнодушными к этой новости, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В комментариях они разделились на два лагеря — сторонников решения певицы уйти от Меладзе и противников этого шага. Многие отметили, что именно благодаря братьям Меладзе ее узнала широкая аудитория. Но чаще фанаты выражали ей слова поддержки.

«Удачи и новых, еще больших, достижений, пускай судьба сводит с нужными людьми! — пожелали ей поклонники. — И при этом всем ты будешь счастлива от того, как развивается твоя карьера! Хитов и концертов!»