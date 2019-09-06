Норкин назвал стоимость оборудования, поврежденного в перепалке с лидером «Трезвой России»

Стоимость оборудования, которое повредил руководитель общественного движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, составляет около пяти тысяч долларов. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал журналист Андрей Норкин.

Как стало известно ранее, телеведущий выгнал Хамзаева со съемок программы «Место встречи», где обсуждалась инициатива Минздрава РФ о повышении минимального возраста, с которого можно покупать алкоголь. Покидая студию, член Общественной палаты России нанес телекомпании НТВ материальный ущерб, повредив звуковую гарнитуру.

«Этого я не знаю (будет ли НТВ взыскивать материальный ущерб. — Прим. ФАН). Это будет решать руководство компании. Я не знаю, насколько разрушен этот прибор. Но он достаточно дорогой — порядка пяти тысяч долларов стоит», — рассказал Норкин.

Он отметил, что на данный момент не может обсуждать произошедшее, так как занят семейными делами.

«Я немного занят — мы внука крестить будем завтра», — поделился телеведущий.

Напомним, запись об инциденте была ранее размещена на странице журналиста в социальных сетях. В комментарии он пояснил, что по техническим причинам некоторые выпуски программы записываются заранее и инцидент произошел вечером 5 сентября. Норкин разместил пост в ответ на действия главы «Трезвой России», повздорившего ранее в эфире с политологом Алексеем Тимофеевым, а затем и с самим ведущим.

Журналист отметил, что готов дать объяснения «всем заинтересованным инстанциям», если Хамзаев решит жаловаться «куда сочтет нужным».