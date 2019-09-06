Памфилова описала напавшего на нее с электрошокером мужчину

Москва, 6 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова раскрыла подробности нападения на нее неизвестного злоумышленника, рассказав, что он покинул место происшествия после оказанного ею активного сопротивления.

Памфилова вспомнила, что первой эмоцией во время нападения был испуг. Затем она собралась и стала отбиваться от напавшего на нее преступника — схватила стул и громко на него ругалась.

«Я даже не ожидала, что так могу громко. В общем, как-то вытеснила его, в конце концов он убежал под моим натиском», — добавила Памфилова.

Глава ЦИК призналась, что не понимает, откуда у нее взялись силы, чтобы дать отпор злоумышленнику, который был «худым и длинным».

«Поняла, что физически я сильнее… Он от меня тоже получил здорово», — уточнила она.

Памфилова считает, что нападение на ее дом могло быть случайным, однако злоумышленник хорошо подготовился к преступлению и был экипирован — в перчатках и балаклаве.

Я хочу надеяться, что это просто случайность (…) Гибкий, уматывал очень быстро и тренировано», — заключила она.

Напомним, в ночь на пятницу злоумышленник напал на владелицу дома, расположенного в городском округе Истра Подмосковья. Как сообщала полиция, он через окно проник на террасу, ударил хозяйку электрошокером, после чего скрылся.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 162 УК РФ. Как уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, расследование взяло на контроль руководство ведомства.

Памфилова повела себя мужественно и уже на утро после ночного инцидента приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». В ЦИК отметили, что глава комиссии никогда раньше не пользовалась услугами охраны.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, следователи не исключают версию попытки ограбления, однако предполагают, что злоумышленник хотел вывести Памфилову из строя перед приближающимся единым днем голосования, который состоится 8 сентября.

Дело в том, что последнее время ЦИК, как и ее глава, находятся под давлением так называемой «оппозиции», которую не допустили до выборов в столичный парламент из-за превышения порога брака в собранных за них подписях.

Несмотря на фальсификации, допущенные самими несостоявшимися кандидатами, так называемые «оппозиционеры» решили надавить на избиркомы петициями, пикетами и митингами в столице, что, отметим, преследуется по закону.

Показательной стала встреча Памфиловой с «независимыми» кандидатами в конце июля. «Оппозиционеры» вели себя агрессивно с главой ЦИК, только что вышедшей тогда с больничного. Однако Памфилова не реагировала на провокации, была вежлива и корректна и призывала собравшихся действовать строго в рамках закона.