Настойку боярышника по-прежнему можно будет покупать круглосуточно — и днем, и ночью, хотя ранее в Минздраве планировали запретить ночную реализацию этого препарата по аналогии с алкоголем.

Однако сейчас Минздрав, судя по всему, поменял позицию: ведомство подготовило законопроект, в котором говорится, что данное лекарство, как и другие спиртосодержащие препараты, не относятся к алкогольным напиткам. Соответственно, на них не распространяется закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», решили в Минздраве.

Текст документа, разработанного ведомством, есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

Напомним, в рамках действующего закона реализация алкогольной продукции на территории России запрещена с 23.00 до 8.00. Кроме того, регионы по своему усмотрению вправе вводить более жесткие ограничения. Например, в Белгородской области алкоголь нельзя купить с 22.00 до 9.00, в Якутии — с 20.00 до 14.00. Таким способом власти пытаются бороться с алкоголизацией населения, что вызывает горячую поддержку у многих политиков, в том числе у первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача Геннадия Онищенко.

Ограничения не касаются баров, ресторанов и некоторых других общественных мест. При этом введены ограничения на продажу алкоголя вблизи детских, медицинских и спортивных объектов, на вокзалах и в некоторых других местах, где реализация алкогольных напитков, по мнению законодателя, может представлять опасность для граждан.

Напомним, в 2017 году в России разразилась фактическая «эпидемия»: в Иркутске были зафиксированы случаи массового отравления со смертельным исходом предположительно фальсифицированным препаратом «Боярышник», который несознательные граждане использовали в качестве алкогольного напитка. Тогда Роспотребнадзор запретил реализацию этого препарата более чем на полгода. В начале 2019 года в правительстве рассматривался вопрос об ограничении продажи этого спиртосодержащего препарата в ночное время, по аналогии с алкоголем. Однако тогда эксперты указывали, что доля подобных настоек в общем объеме продаж алкоголя составляет всего 1%.

Кстати, два года назад Минздрав прорабатывал возможность ограничить продажу спиртосодержащих настоек — выдавать не более двух флаконов в одни руки. Однако от этой идеи было решено отказаться. При этом в 2017 году ведомство решило ограничить размер тары настоек. Настойку боярышника, шиповника, валерианы и другие спиртосодержащие препараты запретили выпускать в пузырьках больше 25 мл. Для отдельных лекарств установили объем сосуда побольше — 50 мл и 100 мл.

Сейчас упаковка настойки боярышника стоит более 30 рублей за 25 мл, указано в данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). То есть поллитра препарата обойдется в более чем 400 рублей, тогда как бутылка водки стоит в два раза дешевле.