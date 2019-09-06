Журналисты обнаружили в машине Зеленского таблетки для снижения алкозависимости

Киев, 6 сентября. Журналисты обнаружили в машине президента Украины Владимира Зеленского лекарственный препарат, который уменьшает конфликтность и агрессию, а также снижает алкогольную зависимость.

Журналисты украинского издания «Апостроф» заметили и сфотографировали упаковку таблеток в машине у президента Украины Владимира Зеленского. Лекарственный препарат на снимке выглядит как успокоительное средство «Глицисед».

Данный препарат предназначен для лучшей адаптации к стрессогенным факторам, а также для снятия психологического напряжения. Препарат позволяет снять эмоциональную нагрузку и психологическую напряженность, а также уменьшает агрессию и конфликтность.

Кроме того, данный препарат повышает работоспособность и настроение, а также является хорошим средством для профилактики вегето-сосудистых расстройств. Также лекарственное средство уменьшает токсическое действие алкоголя и снижает алкогольную зависимость.

Препарат рекомендуют к приему для комплексного лечения расстройств после черепно-мозговых травм, а также инсульта, отравления алкоголем, снотворными и нейролептиками.

Напомним, после первого тура выборов президента Украины бывший глава государства Петр Порошенко обвинил Владимира Зеленского в наркотической зависимости. Порошенко отметил, что у него нет доказательств, свидетельствующих о наркозависимости Зеленского, однако его поведение вызывает «обоснованное подозрение».

После первого тура выборов Зеленскому и Порошенко предложили провести дебаты. Зеленский заявил о готовности провести дебаты с Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский», а также предложил сдать анализы на наличие в организме наркотиков и алкоголя. 6 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы, результаты которых свидетельствуют об отсутствии наркотической или алкогольной зависимости у обоих.