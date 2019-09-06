Подвергшаяся нападению Памфилова получила травму живота

Москва, 6 сентября. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова, которая подверглась нападению неизвестного, повредила палец и получила травму живота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ЦИК.

«Элла Александровна Памфилова в результате нападения повредила палец на руке и получила травму от электрошокера в районе живота», — пояснили в Центризбиркоме.

Там также добавили, что преступник ничего не украл. Представитель ЦИК не стал комментировать состояние Памфиловой, отметив лишь, что оно позволяет главе избирательной комиссии работать, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный человек проник в дом Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошоком. Опознать преступника было нельзя, поскольку тот был в маске. Несмотря на ночной инцидент, глава ЦИК утром вышла на работу.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, следователи не исключают версию попытки ограбления, однако предполагают, что злоумышленник хотел вывести Памфилову из строя перед приближающимся единым днем голосования, который состоится 8 сентября.

Отметим, что в последнее время Памфилова находилась под постоянным давлением оппозиции, которая требовала допустить до выборов снятых за нарушения кандидатов, несмотря на то, что это противоречит закону. Они практически весь август устраивали в Москве незаконные митинги, которые, как правило, заканчивались стычками с полицией. На встрече с Памфиловой организаторы несогласованных акций вели себя крайне агрессивно.