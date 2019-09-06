США отказались от предложения России о покупке новейших ракет

Вашингтон, 6 сентября. США отказались покупать у России новейшие вооружения, в частности гиперзвуковые ракеты, заявил представитель администрации США высокого ранга.

В США прокомментировали предложение президента России, озвученное на встрече в Осаке.

«У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России», — приводит слова источника в исполнительной ветви власти США ТАСС.

По словам представителя американской администрации, у США есть якобы «относительное преимущество» над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии.

Напомним, ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин рассказал, как предложил американскому лидеру Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Предложение было озвучено на встрече в Осаке, когда представители Москвы и Вашингтона обсуждали новое современное оружие и его учет на международном уровне. Путин отметил, что Трамп отклонил предложение, заметив, что США якобы сами скоро произведут аналогичное оружие.

Президент России напомнил, что вооружения уровня российских гиперзвуковых ударных ракетных комплексов на данный момент нет ни у одной страны мира, в том числе у США. Он отметил, что Россия готова поделиться разработками «не в ущерб своей безопасности, но с целью создания ситуации равновесия».