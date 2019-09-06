Норкин выгнал разбушевавшегося лидера «Трезвой России» из студии

Москва, 6 сентября. Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты РФ и лидера движения «Трезвая Россия» Султана Хамзаева из студии программы «Место встречи». До того, как покинуть съемочный павильон, гость передачи устроил скандал: он оскорбил других присутствующих в студии и бросил гарнитуру.

Во время съемок программы «Место встречи» обсуждали идею Минздрава повысить минимальный возраст для продажи алкоголя до 21 года. Хамзаев заявил, что в современных реалиях «молодежи совсем не осталось». Политолог Алексей Тимофеев перебил лидера «Трезвой России», за что тот назвал его «дураком». После ответной реплики «сам дурак» Хамзаев начал угрожать оппоненту.

«Я тебя выкину сейчас отсюда!» — заявил Хамзаев.

После этого он схватил Тимофеева за край пиджака. Телеведущий Андрей Норкин вмешался в перепалку и попросил выключить микрофон Султану Хамзаеву. Он напомнил, что гости находятся в эфире федерального канала, когда Хамзаев попытался его перебить. После этого Норкин попросил лидера «Трезвой России» покинуть студию. Тот отказался. Норкин ответил, что член Общественной палаты не умеет себя вести, и Хамзаев бросился в его сторону. Ведущий вызвал охрану в студию и распорядился, чтобы гостя увели. Пока Хамзаева выводили, он сдернул с себя микрофон и бросил передатчик на пол. Телеведущий обратил внимание, что член ОП РФ испортил имущество «НТВ».

«Прошу проводить его (Султана Хамзаева. — Прим. ред.) до двери Останкино. И попрошу, чтобы лидер «Трезвой России» в телецентре больше не появлялся», — добавил Норкин.

За кулисами Султан Хамзаев продолжил скандалить и критиковать ведущего.

Позже в официальном аккаунте программы «Место встречи» в Facebook появился комментарий инцидента.