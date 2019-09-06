Украинские офицеры продали БМП с боезапасом, списав машину в утиль

Киев, 6 сентября. Украинские офицеры продают военную технику под видом ее списания в утиль. Об этом заявил механик-водитель из разведроты 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

По его словам, руководство продало неизвестному лицу БМП-2 со всем вооружением и боеприпасами, а чтобы замести следы — составило ложный рапорт об уничтожении боевой машины пехоты. Согласно документу, внутри БМП якобы произошло возгорание силового блока, которое привело к детонации боеприпасов и уничтожению транспорта. Ответственность за «инцидент» возложили на механика-водителя, который якобы допустил пожар из-за своего халатного отношения.

«По словам водителя, в настоящее время военная служба правопорядка проводит в отношении него проверку по подозрению в халатности, приведшей к уничтожению имущества роты», — сообщает министерство внутренних дел ЛНР.

Отметим, что это далеко не первое сообщение о коррупции в украинской «оборонке». Незадолго до отставки экс-президента Украины Петра Порошенко в прессу просочились сведения о колоссальной коррупции на предприятии «Укроборонпром», а также о незаконной продаже оружия украинскими офицерами.

Именно поэтому очередные переговоры Украины и НАТО о поставках оружия зашли в тупик. Во время проверки, проведенной в мае, представители Североатлантического альянса обнаружили отсутствие на складах 300 технических изделий, которые ранее были переданы Киеву западными партнерами. Украинцы попытались предоставить результаты проверок наличия переданного ранее вооружения, но в НАТО посчитали это недостаточным.