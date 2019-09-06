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Суд заочно арестовал основателя автоконцерна «Рольф»

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Суд заочно арестовал основателя автоконцерна «Рольф»

Москва, 6 сентября. Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя автоконцерна «Рольф» Сергея Петрова. Бизнесмена обвиняют в незаконном выводе за рубеж и присвоении четырех миллиардов рублей. 

Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», — цитирует решение суда РИА Новости.

Ранее Сергей Петров был объявлен в международный розыск. Сообщалось, что у основателя «Рольфа» имеется австрийское гражданство. 

По версии следствия, Петров поручил главе кипрской компании «Панабел лимитед» Георгии Кафкалии и гендиректору ООО «Рольф» Татьяне Луковецкой, а также топ-менеджеру компании Анатолию Кайро продать компании «Рольф Эстейт» акции по завышенной цене. Защита бизнесмена возражала против удовлетворения ходатайства следствия. При этом адвокаты ссылались на то, что сделку заключили уже после проведения экспертизы по оценке акций. Как заявил адвокат Александр Макаров, обвиняемые действовали в соответствии со своими обязанностями. Кроме того, добавил юрист, в данном уголовном деле отсутствуют «реальные потерпевшие». Ранее были заочно арестованы Кафкалия и Луковецкая. Кайро содержится под домашним арестом.

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Источник: РИА Новости
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