Силуанов допустил дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ РФ

Москва, 6 сентября. Глава министерства финансов России Антон Силуанов заявил о наличии оснований для снижения ключевой ставки.

Ранее стало известно, что Центральный банк России снизил ключевую ставку до 7% годовых на фоне продолжающегося замедления инфляции. При этом в июле 2019 года Банк России анонсировал возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, а также переход к нейтральной денежно-кредитной политике до середины 2020 года.

Силуанов назвал ожидаемым решение регулятора, отметив, что в будущем Банк России может вновь снизит ключевую ставку.

«Основания для снижения ставки — они все собственно на лицо. В первую очередь, это более низкие темпы инфляции, чем мы ожидали в первоначальном прогнозе», — отметил министр финансов.

Силуанов отказался давать прогнозы по дальнейшему снижению ключевой ставки.

Ключевая ставка была введена 13 сентября 2013 года в качестве инструмента денежно-кредитной политики. Решение о введении ключевой ставки было принято в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции для повышения прозрачности.