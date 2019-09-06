Кардиологи развеяли главный миф о вреде соли для здоровья

Москва, 6 сентября. Употребление соли в умеренных количествах оказывает на сердечно-сосудистую систему человека незначительный негативный эффект. Об этом говорится в отчете Европейского общества кардиологов, которые развеяли главный миф о вреде этого продукта.

Как подчеркнул профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде, результаты исследований специалистов полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью.

«Они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно», — отметил эксперт.

Как пишет «ФедералПресс», неблагоприятное воздействие на здоровье может оказать только употребление соли в количестве более шести граммов в день.

Юсуф уточнил, что благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему вещества, содержащиеся в орехах, фруктах, овощах, молочных продуктах и красном мясе.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Вадим Попов развеял миф о пользе красного вина для здоровья сердца. Доктор подчеркнул, что один бокал этого алкогольного напитка в день является безопасной дозой, однако пить вино в надежде на положительное влияние на работу сердца — бессмысленно.

Тем временем кардиологи пришли к выводу, что употребление в пищу несоленых орехов как минимум дважды в неделю снижает риск инфарктов и инсультов примерно на 17% по сравнению с потреблением их раз в две недели.