Ливийская нефтяная фирма ограничила поставки в подконтрольные Хафтару районы

Триполи, 6 сентября. Ливийская государственная нефтяная фирма NOC ограничила поставки топлива в районы, которые находятся под контролем армии Халифы Хафтара.

NOC во время кризиса в Ливии продолжала поставлять керосин во все регионы страны. За предыдущие три месяца поставки в регионы, которые находятся под контролем Хафтара, даже были увеличены. Однако в компании заподозрили, что топливо используется не в мирных целях. Фирма не хочет участвовать в пятимесячной войне за Триполи, поэтому приняла решение ограничить поставки.

«NOC прекрала все дополнительные поставки топлива до тех пор, пока не будут соблюдены гарантии того, что топливо используется только для целей внутренней и гражданской авиации и отражает реальное потребление [местных жителей]», — заявили в компании.

Стоит отметить, что госкомпания работает с находящимися в Триполи ливийскими властями, однако также должна сотрудничать с людьми Хафтара, так как именно на востоке страны расположены основные нефтяные месторождения. В августе поставки топлива NOC на территории, подконтрольные Хафтару, сократились до 5,25 миллиона литров. Ранее этот показатель достигал около 7,3 — 8,8 миллиона литров. Это почти в два раза больше, чем поставки, осуществляемые компанией на восток в январе и феврале этого года — до нового витка конфликта, пишет Reuters.

Напомним, что в начале апреля главнокомандующий ливийской национальной армии Халифа Хафтар повел войска на Триполи, где заседает Правительство национального согласия. По словам Хафтара, его цель — освободить столицу «от террористов»

Ситуация в Ливии нестабильна с 2011 года, когда поддерживаемые США повстанцы свергли лидера Ливии Муаммара Каддафи. После этого в стране воцарилось двоевластие. На востоке государственные функции продолжил выполнять избранный народом парламент, а на западе воцарилось Правительство национального согласия.

Ранее посол ООН в Ливии Гасан Саламе призвал Лигу арабских государств помочь Ливии в урегулировании кризиса.