Путин и Назарбаев посетят праздничные мероприятия на ВДНХ в День Москвы

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин примет участие в торжественных мероприятиях на ВДНХ 7 сентября, посвященных празднованию Дня Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Торжества посетят более 3 тысяч участников, среди которых премьер-министр России Дмитрий Медведев, мэр столицы Сергей Собянин, а также иностранные гости.

«На торжества также приглашен первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев», — говорится в сообщении.

Согласно планам, Путин и Назарбаев посетят отреставрированный павильон «Казахстан» на ВДНХ. В субботу российский лидер также побывает в Олимпийском комплексе «Лужники», где ознакомится с реконструированным многофункциональным Дворцом водных видов спорта и Дворцом художественной гимнастики.

7 сентября в Кремле также пройдут переговоры главы РФ с молдавским коллегой Игорем Додоном. Иностранный гость намерен обсудить газовый вопрос. Дело в том, что Кишинев покупает российский газ у «Газпрома» по контракту, действие которого истекает в конце 2019 года.

«Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества», — добавили в Кремле.

Напомним, в конце августа Путин провел телефонный разговор с Назарбаевым. Собеседники тогда отметили поступательное развитие многопланового казахстанско-российского политического и торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, в ходе беседы стороны подчеркнули важность дальнейшего продвижения диалога в гуманитарной сфере, в рамках которого в сентябре текущего года пройдут Дни культуры Казахстана в России.