Путину показали корпуса «Восточного», где создаются ракеты

Москва, 6 сентября. Президенту РФ Владимиру Путину показали корпуса космодрома «Восточный», где производятся и испытываются новые ракеты-носители, а также космические аппараты. В этом же месте создаются разгонные блоки, блоки выведения ракет на орбиту, здесь же происходит сборка головных частей ракет.

Президент также осмотрел специальное помещение, предназначенное для транспортировки составных частей ракет-носителей и другого оборудования. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что построенные под запуск «Ангары» объекты первой очереди полностью готовы и перестраиваться не будут.

«Логика здесь абсолютно ясная, нам ничего не нужно делать дополнительно с точки зрения технического комплекса под пуск «Ангары» в 2023 году», — отметил он.

Ранее сообщалось о визите Путина на космодром «Восточный». Глава государства потребовал от рабочих, чтобы те уложились в намеченные сроки строительства. По его словам, первый полет ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен состояться по расписанию — в 2028 году.

Путин добавил, что космодром должен не только укрепить позиции России в космической сфере, но и повысить кадровый потенциал Дальнего Востока.

Напомним, что космодром «Восточный» строится с 2011 года. В апреле 2016 года с него было впервые выведено на орбиту три спутника. В 2022 году с «Восточного» планируется запустить беспилотный корабль «Федерация», а в 2024 году — корабль с экипажем.

Космодром находится в 45 км от города Свободный Амурской области. Благодаря такой отдаленности траектория полета ракет не проходит над густонаселенными районами России или над территорий иностранных государств.