Уголовное дело о нападении на Памфилову передадут в центральный аппарат СК

Москва, 6 сентября. Председатель СКР Александр Бастрыкин попросил передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из полиции в центральный аппарат Следственного комитета. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Учитывая резонанс, занимаемую потерпевшей должность и сферу ее профессиональной деятельности, дальнейшим установлением всех обстоятельств совершенного преступления по поручению главы СК России займутся следователи Главного следственного управления», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте СКР.

Во время предварительного следствия будут приняты все необходимые меры для установления обстоятельств случившегося и лиц, причастных к разбойному нападению. К расследованию будут привлечены оперативные силы МВД и ФСБ РФ.

«Всем действиям причастных к преступлению лиц будет дана всесторонняя правовая оценка в соответствии с действующим уголовным законодательством», — отмечают в СКР.

Ранее глава Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элле Памфиловой нужно предоставить госохрану.

Напомним, неизвестный совершил разбойное нападение на председателя ЦИК РФ Эллу Памфилову. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу около 01.30 по московскому времени. В правоохранительных органах рассматривают версию целенаправленного нападения на Памфилову с целью вывести ее из рабочего настроя в преддверии единого дня голосования. На полях конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение» она заявила, что чувствует себя нормально после атаки на ее дом.

Так называемая «оппозиция» последнее время оказывает давление на Центральную избирательную комиссию и ее председателя, устраивая незаконные митинги и шествия. Причиной подобных несанкционированных сходок стал недопуск соратников скандального блогера Алексея Навального на выборы в Мосгордуму из-за фальсификаций подписей. Так, у юриста «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболи оказалось почти 15% поддельных подписей. Кроме того, в ее избирательных листах нашли подписи мертвецов. Аналогичными незаконными способами пользовались и другие сторонники Навального, в том числе Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин и Дмитрий Гудков.