Кадыров призвал помочь Кокорину и Мамаеву

Грозный, 6 сентября. Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву нужно помочь вернуться к нормальной жизни после освобождения из колонии. К этому призвал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ранее Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство футболистов об условно-досрочном освобождении. Рамзан Кадыров отметил, что дело в отношении игроков вызвало большой резонанс, а в обществе появились противоположные точки зрения: кто-то считал «слишком суровым» назначенное судом наказание, а кто-то, напротив, требовал принятия еще более строгих мер.

Глава Чечни отметил, что остается при своем мнении. По его словам, осуждение со стороны общественности уже стало строгим наказанием для футболистов, которые привыкли к славе и любви поклонников. Кадыров считает, что на Кокорина и Мамаева можно было наложить большие штрафы, однако «не ломать дело их жизни». Он отметил, что теперь футболисты будут вынуждены долго восстанавливаться. Не исключен и тот вариант, что они не смогут вернуться в строй, считает глава Чечни.

«Меня за такое мнение тоже подвергали критике. Но, нисколько не ставя под сомнение законность приговора, считаю, что в этой ситуации никто не может считать себя победителем», — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, в ситуации с Мамаевым и Кокориным проиграли сами игроки, российский футбол и фанаты. Кадыров отметил, что вряд ли «торжествуют» и те, с кем у футболистов возникла конфликтная ситуация. По мнению главы Чечни, произошедшее должно стать уроком для всего общества: необходимо понять, что «закон есть закон».

«Главное, парни выходят на свободу. Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни!» — резюмировал Рамзан Кадыров.

Ранее главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов в разговоре с Федеральным агентством новостей прокомментировал информацию СМИ об интересе грозненского клуба к полузащитнику Павлу Мамаеву.

Напомним, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев оказались в центре громкого скандал после того, как стало известно, что они вместе со своими друзьями устроили две драки в Москве осенью 2018 года. Футболисты напали на водителя ведущей Первого канала, а в одной из кофеен — на главу департамента Минпромторга Дениса Пака. В отношении спортсменов возбудили уголовное дело по статьям «Побои» и «Хулиганство». Суд признал футболистов виновными в совершении преступления. Кокорина приговорили к полутора годам лишения свободы, Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.