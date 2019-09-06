Путин поручил Роскосмосу снизить стоимость космических запусков

Москва, 6 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил руководству Роскосмоса проработать меры, которые позволят снизить стоимость космических систем и запусков ракет космического назначения. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры космодрома «Восточный».

Президент призвал обеспечить конкурентоспособность продукции Роскосмоса, а также принять меры для снижения стоимости космических систем и ракетных запусков. Глава государства подчеркнул, что данные требования имеют наивысший приоритет, так как от них зависит дальнейшее развития всей космической отрасли РФ.

«Я прошу в целом обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса, а также проработать меры, которые в перспективе позволят снизить стоимость космических систем и пусков самих, обеспечив при этом абсолютное качество», — отметил Путин.

Глава государства напомнил, что Россия всегда занимала позицию лидера в космической сфере, однако Роскосмосу необходимо наращивать свой потенциал на фоне растущей конкуренции. Президент призвал руководство Роскосмоса наращивать конкурентные преимущества, а также более эффективно решать задачи по совершенствованию собственной космической инфраструктуры.

Кроме того, Владимир Путин призвал строго следовать графику строительства космодрома «Восточный», а также в срок завершить подготовку к первым полетам с использованием ракеты-носителя сверхтяжелого класса, запуск которой должен состояться в 2028 году.