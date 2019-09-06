Sony Pictures официально подтвердила уход Человека-паука из киновселенной Marvel

Москва, 6 сентября. Человек-паук не вернется в фильмы американской киностудии Marvel в ближайшее время, в этом вопросе «на данный момент дверь закрыта». Об этом заявил главный исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра.

На саммите Entertainment&Technology он подчеркнул, что впереди «долгая жизнь». Как предполагают авторы журнала Variety, возможно, Винчикерр имел в виду то, что в будущем герой снова может вернуться в фильмы Marvel.

По словам руководителя Sony Pictures, студии не относятся друг к другу враждебно, хоть и не удалось заключить сделку. Причиной разногласий между компаниями стал контракт, согласно которому прибыль между студиями должна была делиться пополам. Винчикерр заметил, что компания Sony Pictures объявила о планах запустить свою киновселенную, используя персонажей, связанных с миром Человека-паука.

В конце августа сообщалось, что фанаты Человека-паука намерены «штурмовать» офисы киностудии Sony Pictures, чтобы вернуть любимого персонажа в киновселенную Marvel. Чтобы добиться возвращения любимого героя, фанаты в костюмах Человека-паука планируют провести мирную акцию 19 октября текущего года и посетить офисы Sony Pictures в Нью-Йорке и Калвер-Сити.