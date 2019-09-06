ВЭФ-2019 открыл России путь к победе над «империей доллара»

Во Владивостоке завершился V Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором приняли участие свыше 8500 гостей из 65 стран мира.

Подводя предварительные итоги работы ВЭФ-2019, Федеральное агентство новостей выделяет следующие приоритетные направления.

Индия

Помимо нашумевших контрактов о закупке российского оружия на сумму 14,5 млрд долл. и о строительстве «Росатомом» до 2040 года 20 АЭС в этой стране, пакет документов, подписанных в присутствии президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, предусматривает реализацию многих других — возможно, не менее важных — соглашений.

Речь идет о создании российско-индийского логистического коридора через Иран и Пакистан, о сотрудничестве в космосе, в Дальневосточно-Арктическом регионе (на развитие которого Индия выделила 1 млрд долл.), в «оборонке» и в сфере «традиционной» углеводородной энергетики, о формате «бездолларовой» торговли (что, кстати, полностью соответствует недавней инициативе главы Банка Англии Марка Карни об отказе от доллара в качестве главной валюты современного мира) и так далее.

Разумеется, все это стало результатом не только долгой и кропотливой подготовительной работы России «на индийском направлении», но и актуальных изменений внешнеполитической конъюнктуры. В данной связи стоит также отметить, что для Нарендры Моди нынешний визит на ВЭФ, куда премьер-министр Индии прибыл по приглашению российского президента в качестве «главного гостя», стал первым, — ранее он эту площадку не посещал.

Не стоит забывать о том, что возглавляющий вторую по населению и третью по экономической силе страну современного мира лидер партии Бхаратия джаната, при всем своем национализме имеет, скажем так, хорошо налаженные контакты в высших кругах Великобритании, что особенно наглядно проявилось в ходе недавней денежной реформы. И без какой-то формы согласования между Дели и Лондоном столь масштабные контракты вряд ли могли быть подписаны индийской стороной, тем более — «одним залпом», что придает данному факту дополнительное политическое измерение.

Данное измерение заключается прежде всего в том, что «стратегический и особо привилегированный характер», который, по словам Путина, всегда был присущ российско-индийским отношениям, теперь выходит на принципиально иной уровень.

И это сигнал не только в адрес США или Китая, но и всего мира: Россия после пяти лет «гибридной войны», развязанной против нее коллективным Западом, не только выстояла, но и фактически стала формировать повестку дня мировой политики. Так, согласно евангельской притче, «камень, который отвергли строители, соделался главою угла».

Надо понимать, что хотя бы только одна перспектива базирования кораблей российского Военно-морского флота с «Калибрами» на борту в акватории Индийского океана — это страшный сон для «империи доллара», способный поставить крест на всей нынешней матрице глобальной экономики. Не говоря уже про все остальное.

Япония

Вторым по значимости событием ВЭФ-2019 стало прибытие во Владивосток премьер-министра Страны восходящего солнца Синдзо Абэ. В текущих обстоятельствах сам факт его визита можно расценивать как негласное признание политического поражения официального Токио в поединке с Москвой, и никакими протестами против строительства рыбоперерабатывающих предприятий на Южных Курилах этот факт не скроешь.

Да и сам российский президент в своей речи на пленарном заседании Восточного экономического форума, обращаясь к присутствующим там главам иностранных государств, упомянул Абэ последним: после президента Монголии Халтмагийна Баттулги, премьер-министра Индии Нарендры Моди и премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада.

И, вдобавок, по дороге во Владивосток — так совпало — Путин заехал в Улан-Батор, где принял участие в торжествах, посвященных 80-летию боев на Халхин-Голе. Да, тех самых, в которых советские и монгольские войска под командованием Георгия Жукова — тогда еще не маршала — разгромили японских агрессоров…

Год назад, на том же Восточном экономическом форуме Японии, с ее согласия и даже по ее инициативе было предложено выйти из кильватера США и присоединиться к Китаю и России, сформировав «Большое кольцо Северо-Восточной Азии». Причем — фактически на условиях самого Токио, предоставив Японии роль «гигантского коннектора» экономического и политического пространства от Берингова пролива до Южно-Тихоокеанского региона, с собственным логистическим хабом на Курильских островах.

Но, видимо, словно в сказке про старика, старуху и золотую рыбку, в Токио решили явочным порядком пересмотреть условия сделки, затребовав возвращения Южных Курил под свою юрисдикцию. И, образно говоря, остались у разбитого корыта.

Сейчас во Владивостоке Синдзо Абэ заявил о готовности вернуться к начальному варианту, но тут уже паузу взяла российская сторона. В «чистом остатке» переговоров японского премьера с российским президентом оказалась разве что готовность провести углубленный обмен мнениями по различным вопросам сотрудничества двух стран на саммите АТЭС в Чили в ноябре этого года.

Правда, Путин в ходе этой встречи на высшем уровне упомянул о «дальнейших шагах в развитии двустороннего союза», что применительно к нынешним и прошлым отношениям Москвы и Токио звучит несколько странно, но ведь не менее странной совсем недавно казалась мысль о союзе между Россией и Турцией, который, тем не менее, стал реальностью…

Китай

В отличие от прошлого года, на ВЭФ-2019 отсутствовал председатель КНР Си Цзиньпин. Но это не значит, будто в российско-китайских отношениях сейчас наступил некий «отлив». Скорее, наоборот, и недавнее совместное патрулирование стратегических бомбардировщиков в воздушном пространстве над Японским морем — тому свидетельство.

Как сформулировал ситуацию Чжао Цзецзюн, вице-президент агропромышленной корпорации Mengniu Dairy Company Limited с доходом свыше 2 млрд долл.:

«Взаимодополняемость между Россией и Китаем абсолютно очевидна. Мы сейчас только вместе можем решить все всемирные вопросы».

И это не личное мнение какого-то отдельного бизнесмена, а общая линия компартии и правительства Китая, вынужденного вести достаточно жесткую торговую и финансовую войну с США.

Видимо, по общей совокупности причин присутствие на нынешнем Восточном экономическом форуме лидера КНР и было признано нецелесообразным. При этом, как специально подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для газеты «Известия» от 5 сентября 2019 года, современный Китай не является каким-то «старшим братом» для России, а отношения с ним, достигшие уровня многопланового партнерства и стратегического взаимодействия, строятся на равноправной и взаимовыгодной основе.

По словам Олега Чижа, заместителя со-директора Российско-Китайского инвестиционного фонда (РКИФ), только этот фонд к настоящему времени инвестировал более 7 млрд долл. в 35 совместных проектах, с возможностью значительного расширения уже в ближайшей перспективе. Во всяком случае, прошедшее во Владивостоке совещание Госсовета России специально рассматривало вопросы опережающего развития территорий Дальневосточно-Арктического региона, включая меры по привлечению иностранных инвестиций и технологий.

Малайзия

Присутствие во Владивостоке 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада тоже можно назвать одной из главных сенсаций ВЭФ-2019. Понятно, что отправиться с рабочим визитом в Россию, а оттуда — в Японию его могли побудить только какие-то чрезвычайные обстоятельства. Впрочем, само по себе возвращение в мае 2018 года, после 15 лет почетной «пенсии», в официальную большую политику человека, в 1981—2003 гг. бессменно возглавлявшего правительство Малайзии, является чрезвычайным обстоятельством.

Как известно, бывшая британская колония Малайя, получившая государственный суверенитет с 1963 года, играет одну из важнейших ролей в расследовании гибели Boeing 777 компании Malaysian Airlines, следовавшего рейсом МН-17 Амстердам—Куала-Лумпур, в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. И Махатхир Мохамад постоянно высказывал сомнения в «западной» версии этой катастрофы, согласно которой самолет был сбит «пророссийскими сепаратистами» из предоставленного им Россией ЗРК семейства «Бук».

Придя к власти, он фактически дезавуировал статус своей страны как полноправного участника международной следственной группы по этому делу, заявив, что представители Малайзии с самого начала были отстранены от ее работы. И что результаты проведенного расследования ставили целью не установить истинные причины катастрофы, но доказать причастность к ней и ответственность за нее России, тем самым оправдав санкции, введенные США и их союзниками.

Если у малайзийской стороны в лице нынешнего премьер-министра имеются необходимые доказательства подобных утверждений, то их обнародование будет настоящей «бомбой», все последствия от взрыва которой почти непредсказуемы. Но понятно, что политической и финансово-экономической стабильности современному миру это не добавит, хотя из западных политиков, причастных к этому событию, во власти остались разве что Ангела Меркель да Синдзо Абэ...

Столь опытный и авторитетный лидер, как Махатхир Мохамад, это прекрасно понимает, а потому не может не искать оптимальный вариант реализации столь специфического «актива». И его поведение во время пленарного заседания ВЭФ-2019, которое он покинул досрочно, может объясняться, в том числе, и данным обстоятельством.

Отдельным подпунктом можно было бы выделить и Монголию, которую американцы, наряду с республиками постсоветской Центральной Азии, долгое время рассматривали как потенциальный плацдарм для проекции своего давления одновременно и на Россию, и на Китай, предпринимая немалые усилия, чтобы там закрепиться. Но теперь, судя по всему, те успехи, которых они достигли, будут полностью нивелированы, что неминуемо должно сказаться и на перспективах военного контингента США в Афганистане.

Таким образом, ВЭФ-2019 наглядно продемонстрировал растущее влияние России не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире, закрепив уже достигнутые успехи и открывая для нашей страны новые перспективы военно-политического, финансово-экономического и гуманитарного сотрудничества.