Разногласия в ЕС по санкциям против РФ объяснили желанием выстраивать диалог с Москвой

Страны старой Европы, в отличие от «прибалтийских тигров», нацелены на диалог с Россией, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Ольга Тимофеева.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в Евросоюзе нет согласия по вопросу антироссийских санкций. Науседа попросил страны – члены ЕС прийти к общему мнению в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что ограничения против России разделили Евросоюз на противников и сторонников этих шагов.

«У нас в Евросоюзе нет единой позиции по России», — констатировал он.

Президент Литвы добавил, что в будущем это может повлиять на вопрос продления санкций против России. По его мнению, все это может «быть поставлено под сомнение рядом стран».

В Европе сейчас можно наблюдать тенденции пересмотра вопроса в части санкционной политики в отношении РФ, говорит Тимофеева. Как отмечает сенатор, санкции очень сильно повлияли на экономическую ситуацию в ряде европейских стран.

«Эта тема волнует наших европейских партнеров с точки зрения того, что антироссийские санкции оказались болезненными в первую очередь для европейцев. В Европе страдает малый бизнес, наиболее сильно это ударило по югу. Сильнее всего за снятие санкций выступают итальянцы. Итальянские парламентарии наиболее активны в части восстановления сотрудничества с РФ. Малый бизнес, который был направлен на реализацию сельхозпродукции, фактически оказался в тяжелой ситуации. Поэтому опасения президента Литвы вполне обоснованны», — заявила Тимофеева в беседе с Федеральным агентством новостей.

Большая часть высокоразвитых европейских государств стремится к нормальным отношениям с Россией, подчеркивает член Совфеда.

«Ряд стран старой Европы настаивает на прекращении санкционной политики, они стремятся выстраивать взаимовыгодное сотрудничество, чтобы защитить своего производителя и собственные интересы, в отличие от «прибалтийских тигров», которые сидят исключительно на дотациях Европейского союза. Политики, которые приводят к разрушению экономической составляющей прибалтийских стран, могут позволить себе любые высказывания. Политики старой Европы, которые заинтересованы в экономической стабильности своих стран, будут выступать за возвращение диалога с Россией и выстраивание взаимовыгодных отношений», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, отношения Москвы и стран Запада осложнились после воссоединения Крыма и РФ. В 2014 году жители полуострова отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство — почти 97% проголосовавших — выступили за воссоединение с Россией.

Киев отказался признать этот шаг крымчан и объявил республику так называемой «временно оккупированной территорией». Его поддержали США и страны ЕС. В Москве в свою очередь подчеркнули, что вопрос принадлежности Крыма закрыт — он вернулся в состав России.

В конце июня этого года Совет ЕС официально продлил на полгода экономические санкции против России до 31 января 2020 года.