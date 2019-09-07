Жители Триполи протестуют против вмешательства Франции в гражданскую войну в Ливии

Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций позитивно оценили предложения спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, в том числе по расширению мандата миссии ООН в этой стране. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее на заседании Совбеза ООН Саламе призвал дополнить мандат по Ливии для скорейшего достижения мира в регионе.

Отметим, в самой Ливии, много лет раздираемой гражданской войной, выражают серьезное недовольство в связи с вмешательством США и Франции в дела этой страны. Ливийцы обвиняют Париж в колониальных замашках, которые, видимо, мешают Франции признать очевидное: Ливия — это больше не западная колония.

О том, как ливийцы протестуют против вмешательства в их внутренние дела Франции и других западных стран, рассказывается в репортаже специальных корреспондентов Федерального агентства новостей Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Спецкоры ФАН находятся в Триполи по согласованию с внешнеполитическими ведомствами РФ и Ливии.

Как сообщают наши корреспонденты, внешнее спокойствие ливийской столицы, увы, иллюзорно.

Спокойствие — только кажущееся

При первом взгляде на Триполи может создаться впечатление, что в этой части Ливии царят мир и благоденствие: жители столицы гуляют по главной городской площади, узкие улочки Мадины — Старого города — дышат древностью и шумят голосами торговцев, плотный поток автомобилей неспешно катится вдоль набережной, а вода Средиземного моря прозрачна и спокойна.

На далекие раскаты сначала реагируешь, как на раскаты грома: вдруг скоро пройдет дождь, станет не так жарко. Но сразу ловишь себя на мысли, что в это время года дождей здесь не бывает, а отдаленные глухие удары — совсем не гроза. И снова осознаешь: никакого мира здесь нет и в помине, а гром вдали — разрывы артиллерийских снарядов и ракет «воздух — земля». Это значит, что многолетняя война в Ливии продолжается.

Новый виток противостояния начался здесь 4 апреля этого года, с тех пор интенсивность боев только нарастает. Сплошной линии фронта нет, но стрельба звучит уже в десятке километров от центра Триполи. Жители таких столичных предместий, как, например, Тажура, вынуждены покидать свои жилища, уходя подальше от огня артиллерии и почти нескончаемых перестрелок. Но спастись удается не всем: за полгода противостояния жертвами стали уже более ста человек, в основном это гражданские лица. Простые обыватели…

Ливийцы устали молча ждать

Что обычный человек может противопоставить разгоняющейся машине войны? У него нет ни боевого опыта, ни, тем более, оружия. У него есть только страх и надежда на отнюдь не очевидное благоразумие политиков. Тем не менее кое-что он все-таки может. Например, привлечь внимание к своей беде тех, кто способен остановить разгорающийся пожар. И указать на его виновников.

Именно поэтому 31 августа те, кто устал бояться и молча ждать, вышли на главную площадь Триполи, чтобы выразить возмущение продолжающейся войной, а также вмешательством Запада во внутренние дела Ливии.

Разумеется, возмущение ливийцев объяснимо, они протестуют не только против войны, но и против того, что до их горя практически никому в мире нет дела. А еще — и это, пожалуй, главный двигатель протеста — они обвиняли тех, кто поддерживает кровопролитие в Ливии. Поддерживает, вопреки решениям ООН, оружием и прямым участием в боевых действиях.

«Франция задействована здесь, в Ливии, поскольку она хочет разделить нашу страну, она это планирует! — говорит преподаватель университета Триполи Зухейра Хафи. — Франция стремится захватить весь юг Ливии, а ведь наша страна, как вы знаете, богата природными ресурсами. Франция хочет отнять у нас нефть, золото, газ — все, что есть на юге государства! Мы против этого, мы не хотим, чтобы армия контролировала Ливию. Мы хотим гражданское государство!»

Университетскому преподавателю вторят военные. Начальник штаба обороны Триполи, командующий западным военным округом Ливии генерал Усама Аль Джувелли тактично не упоминает Францию прямым текстом, но из его слов факт участия Парижа в этой войне очевиден.

«Первое подтверждение того, что в нынешнем ливийском кризисе принимают участие сторонние силы, мы получили после взятия города Гарьян, расположенного к юго-западу от Триполи, — говорит Усама Аль Джувелли. — Именно там, на захваченных нами складах, были обнаружены новейшие противотанковые комплексы Javelin, произведенные в США и проданные ими одной из европейских стран (имеется в виду Франция. — Прим. ФАН), которая якобы намеревалась использовать их в борьбе с террористическими группировками. Этот факт окончательно укрепил нас в понимании, что Запад ведет с Ливией двойную игру, а Европа присутствует по ту сторону линии фронта исключительно в собственных интересах».

Войну, которая идет сейчас в Ливии, можно было бы назвать внутриливийским конфликтом, если бы не взрывы, которые постоянно гремят за городом, в десяти километрах от того места, где мы находимся. Это авиация, которая бомбит позиции армии Триполи на линии соприкосновения с противником. И самолеты эти не имеют к Ливии никакого отношения. Именно поэтому фамилия французского президента так часто звучит во время протестов в ливийской столице.

Антивоенная манифестация закончилась лишь с наступлением темноты. Закончилась общей молитвой. И нетрудно догадаться, о чем просили Всевышнего эти люди: о мире и, главное, о справедливости.

Напомним, пусковым механизмом многолетней гражданской войны и хаоса в Ливии стала санкционированная ООН агрессия стран НАТО против этой суверенной страны, которая привела к свержению и бессудному убийству ливийского лидера Мауммара Каддафи.

Корреспонденты Федерального агентства новостей работают на территории, подконтрольной находящемуся в Триполи законному ливийскому правительству по согласованию с МИД РФ и МИД Ливии. Оперативно получать информацию о событиях в этой стране можно также в Telegram-канале «ЛивияФАН».