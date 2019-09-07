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Жители Триполи протестуют против вмешательства Франции в гражданскую войну в Ливии

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Жители Триполи протестуют против вмешательства Франции в гражданскую войну в Ливии

Члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций позитивно оценили предложения спецпредставителя генсека ООН по Ливии Гассана Саламе, в том числе по расширению мандата миссии ООН в этой стране. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Ранее на заседании Совбеза ООН Саламе призвал дополнить мандат по Ливии для скорейшего достижения мира в регионе.

Отметим, в самой Ливии, много лет раздираемой гражданской войной, выражают серьезное недовольство в связи с вмешательством США и Франции в дела этой страны. Ливийцы обвиняют Париж в колониальных замашках, которые, видимо, мешают Франции признать очевидное: Ливия — это больше не западная колония.

О том, как ливийцы протестуют против вмешательства в их внутренние дела Франции и других западных стран, рассказывается в репортаже специальных корреспондентов Федерального агентства новостей Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова. Спецкоры ФАН находятся в Триполи по согласованию с внешнеполитическими ведомствами РФ и Ливии.

Как сообщают наши корреспонденты, внешнее спокойствие ливийской столицы, увы, иллюзорно.

Внешнее спокойствие ливийской столицы, увы, кажущееся

Спокойствие — только кажущееся

При первом взгляде на Триполи может создаться впечатление, что в этой части Ливии царят мир и благоденствие: жители столицы гуляют по главной городской площади, узкие улочки Мадины — Старого города — дышат древностью и шумят голосами торговцев, плотный поток автомобилей неспешно катится вдоль набережной, а вода Средиземного моря прозрачна и спокойна.

На далекие раскаты сначала реагируешь, как на раскаты грома: вдруг скоро пройдет дождь, станет не так жарко. Но сразу ловишь себя на мысли, что в это время года дождей здесь не бывает, а отдаленные глухие удары — совсем не гроза. И снова осознаешь: никакого мира здесь нет и в помине, а гром вдали — разрывы артиллерийских снарядов и ракет «воздух — земля». Это значит, что многолетняя война в Ливии продолжается.

Новый виток противостояния начался здесь 4 апреля этого года, с тех пор интенсивность боев только нарастает. Сплошной линии фронта нет, но стрельба звучит уже в десятке километров от центра Триполи. Жители таких столичных предместий, как, например, Тажура, вынуждены покидать свои жилища, уходя подальше от огня артиллерии и почти нескончаемых перестрелок. Но спастись удается не всем: за полгода противостояния жертвами стали уже более ста человек, в основном это гражданские лица. Простые обыватели…

генерал Усама Аль Джувелли тактично не упоминает Францию прямым текстом, но из его слов факт участия Парижа в этой войне очевиден

Ливийцы устали молча ждать

Что обычный человек может противопоставить разгоняющейся машине войны? У него нет ни боевого опыта, ни, тем более, оружия. У него есть только страх и надежда на отнюдь не очевидное благоразумие политиков. Тем не менее кое-что он все-таки может. Например, привлечь внимание к своей беде тех, кто способен остановить разгорающийся пожар. И указать на его виновников.

Именно поэтому 31 августа те, кто устал бояться и молча ждать, вышли на главную площадь Триполи, чтобы выразить возмущение продолжающейся войной, а также вмешательством Запада во внутренние дела Ливии.

Разумеется, возмущение ливийцев объяснимо, они протестуют не только против войны, но и против того, что до их горя практически никому в мире нет дела. А еще — и это, пожалуй, главный двигатель протеста — они обвиняли тех, кто поддерживает кровопролитие в Ливии. Поддерживает, вопреки решениям ООН, оружием и прямым участием в боевых действиях.

«Франция задействована здесь, в Ливии, поскольку она хочет разделить нашу страну, она это планирует! — говорит преподаватель университета Триполи Зухейра Хафи. — Франция стремится захватить весь юг Ливии, а ведь наша страна, как вы знаете, богата природными ресурсами. Франция хочет отнять у нас нефть, золото, газ — все, что есть на юге государства! Мы против этого, мы не хотим, чтобы армия контролировала Ливию. Мы хотим гражданское государство!»

Гром вдали — это разрывы артиллерийских снарядов и ракет «воздух — земля»

Университетскому преподавателю вторят военные. Начальник штаба обороны Триполи, командующий западным военным округом Ливии генерал Усама Аль Джувелли тактично не упоминает Францию прямым текстом, но из его слов факт участия Парижа в этой войне очевиден.

«Первое подтверждение того, что в нынешнем ливийском кризисе принимают участие сторонние силы, мы получили после взятия города Гарьян, расположенного к юго-западу от Триполи, — говорит Усама Аль Джувелли.

— Именно там, на захваченных нами складах, были обнаружены новейшие противотанковые комплексы Javelin, произведенные в США и проданные ими одной из европейских стран (имеется в виду Франция. — Прим. ФАН), которая якобы намеревалась использовать их в борьбе с террористическими группировками.

Этот факт окончательно укрепил нас в понимании, что Запад ведет с Ливией двойную игру, а Европа присутствует по ту сторону линии фронта исключительно в собственных интересах».

Войну, которая идет сейчас в Ливии, можно было бы назвать внутриливийским конфликтом, если бы не взрывы, которые постоянно гремят за городом, в десяти километрах от того места, где мы находимся. Это авиация, которая бомбит позиции армии Триполи на линии соприкосновения с противником. И самолеты эти не имеют к Ливии никакого отношения. Именно поэтому фамилия французского президента так часто звучит во время протестов в ливийской столице.

Антивоенная манифестация закончилась лишь с наступлением темноты. Закончилась общей молитвой. И нетрудно догадаться, о чем просили Всевышнего эти люди: о мире и, главное, о справедливости.

Напомним, пусковым механизмом многолетней гражданской войны и хаоса в Ливии стала санкционированная ООН агрессия стран НАТО против этой суверенной страны, которая привела к свержению и бессудному убийству ливийского лидера Мауммара Каддафи.

Корреспонденты Федерального агентства новостей работают на территории, подконтрольной находящемуся в Триполи законному ливийскому правительству по согласованию с МИД РФ и МИД Ливии. Оперативно получать информацию о событиях в этой стране можно также в Telegram-канале «ЛивияФАН».

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