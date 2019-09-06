На Украине назвали уголовные дела против Порошенко торгом с Зеленским

Уголовные дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко сейчас служат средством торга между действующей и прошлой властью. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

13 уголовных дел

Петр Порошенко фигурирует в 13 уголовных делах. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова.

Ранее Иванова сообщила, что Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах. Адвокат бывшего украинского президента Игорь Головань рассказал, что его клиент является свидетелем в пяти уголовных делах.

«Сейчас есть 13 уголовных производств, которые расследуются Госбюро из-за возможных правонарушений со стороны представителей бывшей власти, в том числе и Петра Порошенко», — заявила Иванова.

При этом пресс-секретарь Государственного бюро расследований не стала уточнять, в каких конкретно делах фигурирует Порошенко.

Порошенко — абсолютный чемпион

Как отметил Евгений Голышкин, Петр Порошенко уже вошел в историю Украины после обретения ею «независимости» как рекордсмен и чемпион. Речь идет не про успехи в построении процветающего государства, создании привлекательного инвестиционного климата или достижении положительных результатов на каком-то другом поприще политики и экономики. Порошенко — абсолютный чемпион как субъект масштабного уголовного процесса, считает украинский эксперт.

«На сегодняшний день он уже фигурирует в 13 уголовных производствах. Специфика украинской политики после государственного переворота февраля 2014 года предусматривает отсутствие прозрачности в данном процессе и некую «темноту» в отношении статуса экс-президента в данном процессе. Но со всей уверенностью можно утверждать, что данные дела хоть и окрашены «политической целесообразностью», но отнюдь не до конца, и реальных фактов хищения, сокрытия и прочих махинаций более чем достаточно», — пояснил Евгений Голышкин.

Эксперт выразил мнение, что в эти дни, вероятно, идет торг, на каких условиях команда Владимира Зеленского станет победителем команды Порошенко. Для Зеленского данный процесс не столько принципиален ввиду поддержания своего образа «борца с политиканами Голобородько» из «Слуги народа», сколько важен в плане пропагандистского удовлетворения потребностей народных масс в части «зрелищ», ибо по части «хлеба» решения проблем проблематичны.

«Вероятно, для поддержания имиджа Украины Петру Порошенко предложат стать косвенным «соучастником», который, мол, не досмотрел за какими-то членами своей команды. Им же уготовят роль почетных «козлов отпущения». Однако вполне вероятен и другой сценарий: «новая команда» ведет публичный и длительный процесс над вором для удовлетворения «патриотической общественности», отвлекая тем самым регулярно обманываемый народ от приближающихся проблем связанных с воплощением в жизнь требований МВФ (продажа иностранцам земли, приватизация стратегической промышленности и энергетической отрасли, продажа железной дороги)», — добавил Евгений Голышкин.

Эксперт подчеркнул, что в любом случае Порошенко будет сопротивляться и слать сигналы части внешних сил (западных), что такой процесс необходимо прекратить (возможно, и имитацией Майдана).

«Но хочется верить, что цифра 13 станет действительно несчастливой для этого гражданина Украины. Ведь на его руках кровь и тысячи жизней не только политических оппонентов, но и самых обычных граждан, ставших заложниками его преступной политики», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее, 29 июля, украинские СМИ сообщили, ссылаясь на информированный источник, что Петр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьей выехал с Украины в Турцию. Однако позднее выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.