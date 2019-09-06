Путин заявил, что космодром «Восточный» должен укрепить кадровый потенциал региона

Циолковский, 6 сентября. «Восточный», а также город Циолковский, строящийся неподалеку, должны способствовать укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития космодрома.

«Отдельно остановимся на такой важной теме, как социальная инфраструктура вокруг космодрома», — сказал российский лидер.

Путин обратил внимание на то, как важно, чтобы космодром и Циолковский вошли в число точек роста региона и способствовали укреплению кадрового потенциала Дальнего Востока. Об этом, подчеркнул глава РФ, неоднократно говорилось при обсуждении вопросов развития региона.

Российский лидер попросил присутствовавших на совещании доложить, как решаются жилищные вопросы работающих на космодроме граждан и как привлекаются к работе новые специалисты.

Напомним, в пятницу президент по завершении рабочей программы на ВЭФ-2019 прибыл в Амурскую область для рассмотрения накопившихся вопросов по развитию и строительству космодрома, которое ведется с 2011 года. Весной 2016 года с него впервые вывели на орбиту три спутника. Планируется, что в 2022 году с космодрома запустят беспилотный корабль «Федерация».

Ранее на совещании Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства «Восточного» и вовремя запустить с него ракеты-носители. Известно, что к работам могут привлечь военных и иностранных партнеров.