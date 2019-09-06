Врачи рассказали, как оказать первую помощь при растяжении

Занятия в школах начались, а дачные работы заканчиваются. Все торопятся сделать как можно больше: заняться физкультурой, сдать нормы ГТО, вскопать грядки на зиму, пересадить деревья. В результате — бытовые травмы и растяжения.

Специалисты Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения Москвы рассказали Федеральному агентству новостей, как отличить растяжение от прочих травм, оказать первую помощь и избежать тяжелых последствий.

По статистике, 80% травм и в первую очередь растяжений, происходит из-за чрезмерной нагрузки на определенную группу мышц. Это случается чаще всего на занятиях физкультурой и спортом, а также при выполнении работ на дачных участках или ремонте дома.

Для начала следует избегать резких амплитуд движения: не стараться выдернуть дерево с корнем или без подготовки перепрыгнуть через «козла» — растяжения возникают при чрезмерных нагрузках на группы мышц. Но если это случилось, и вы почувствовали резкую боль, конечность опухла или появилось ощущение разрыва ткани (первые симптомы растяжения), важно как можно скорее приложить к травмированному месту лед, завернутый в ткань. Подойдет также мокрая холодная тряпка.

Врачи напоминают: при растяжении пострадавшему (или хотя бы его конечности) нужен полный покой. После этого нужно незамедлительно обратиться за медицинской помощью.