Отправив бомбардировщики B-52 в Великобританию, США показывают России «зубки»

Военный эксперт Андрей Красноперов считает, что отправка стратегических бомбардировщиков США в Европу стала ответом на визит Ту-160 ВКС РФ в Венесуэлу.

Ранее командование Военно-воздушных сил США в Европе сообщило, что 5 сентября на британской авиабазе Фэрфорд приземлился американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Самолет способен нести ядерные бомбы и крылатые ракеты.

«Самолет B-52 Stratofortress, летчики-резервисты и вспомогательное оборудование из 307-го бомбардировочного крыла с авиабазы Барксдейл (штат Луизиана) прибыли на базу Королевских ВВС в Фэрфорде, Англия», — заявили представители командования.

Отметим, вскоре американские военнослужащие примут участие в учениях Ample Strike 19, Cobra Warrior, а также в мероприятиях, приуроченных ко Дням НАТО. Летчики ВВС США проведут совместные тренировочные полеты с союзниками для совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации.

Комментируя ситуацию, военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «недавний визит российских ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу выбил США из колеи».

«Не так давно Россия отправляла свои стратегические бомбардировщики Ту-160 в Венесуэлу, и вот сейчас мы видим ответную меру с их стороны. Мы начали летать в Южную Америку, к своим друзьям, они в ответ начали активней летать к своим. Сейчас с этих самолетов толку мало, это же стратегическая авиация, предназначенная для нанесения ракетно-ядерного удара по территории противника в случая начала крупномасштабных боевых действий. А то, что они сели в Англии, это просто ответная мера на наши дружеские отношения с Венесуэлой. Они же тогда не ожидали, что мы вернемся в Южную Америку. А все учения американцев и НАТО направлены против кого? Против Российской Федерации, у них же вероятный противник только один — это мы. Вот и показывают зубки», — утверждает эксперт.

По мнению Красноперова, военные маневры США-НАТО будут продолжены в будущем, так как Вашингтону необходимо держать Российскую Федерацию в постоянном напряжении. Отчасти для этого, по мнению собеседника ФАН, американская сторона в одностороннем порядке вышла из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Они (США — Прим. ФАН) намеренно сгущают краски, создают такую ситуацию, при которой России приходится быть все время на чеку. Они летают в Европу, ближневосточные страны, мы же летаем в Южную Америку, в Венесуэлу, на Кубу. Мы также спокойно летаем в нейтральных водах вдоль американских берегов, и никто нам этого не запрещает. Все учения, которые мы проводим, американцы за ними наблюдают, куда мы летим, куда идут наши атомоходы или надводные корабли, они все пытаются узнать. Всегда рядом находятся американцы. Политика сейчас во всем», — заключил военный аналитик.

Напомним, в декабре 2018 года два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 совершили перелет с аэродромов на территории Российской Федерации в Венесуэлу. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.