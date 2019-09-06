Президент Южного Судана предложил посредничество для решения конфликта в Дарфуре

Джуба, 6 сентября. Президент Южного Судана Сальва Киир предложил провести мирные переговоры между переходным правительством республики Судан, а также вооруженными группами в Дарфуре при поддержке государств Персидского залива. Об этом сообщает издание Sudan Tribune.

Президент Южного Судана провел переговоры с лидерами суданских вооруженных формирований, среди которых Суданский революционный фронт (СРФ), Союз освободительных сил Судана (СЛФА) Тахера Хаджера и другие. В ходе переговоров обсуждался вопрос прекращения вооруженного противостояния после формирования переходного правительства в Судане.

По данным источника издания, представители вооруженных формирований поддержали инициативу президента Южного Судана, выразив готовность провести мирные переговоры с правительством республики Судан.

Источник отметил, что Сальва Киир пообещал поддержку мирного процесса в Судане со стороны властей Уганды, Чада, Эритреи, Эфиопии, Кении, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Саудовской Аравии и Катара.

Кроме того, источник выразил уверенность, что Кииру удастся достичь мира в Судане при поддержке государств Персидского залива.

«Все представители вооруженных формирований одобрили посредническую роль Сальвы Киира в мирном процессе», — пояснил источник.

По его словам, в ближайшее время в Джубу прибудет правительственная делегация из Хартума для обсуждения инициативы президента Южного Судана.

Ранее Киир неоднократно заявлял, что вооруженный конфликт в Дарфуре оказывает негативное влияние на стабильность в Южном Судане. При этом Киир отмечал, что продолжение войны в Судане подталкивает Хартум к поддержке повстанцев в Южном Судане.