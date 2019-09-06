Путин заявил, что РФ нужно быть «на шаг впереди» на рынке космических услуг

Блоговещенск, 6 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда занимала ведущие позиции в освоении космоса, но в условиях растущей конкуренции, чтобы их сохранить, важно наращивать преимущества.

На совещании по развитию инфраструктуры космодрома «Восточный», которое проходит в Амурской области, глава российского государства обратил внимание на то, что на мировом рынке космических услуг конкуренция растет, увеличивается число стран, которые реализуют собственные космические программы.

«Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал», — сказал Путин, заметив, что важно «эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры».

По словам президента, нужно быть «на шаг впереди» в космической отрасли.

Ранее сообщалось, что Путин потребовал выдержать намеченные сроки строительства космодрома «Восточный» и вовремя запустить с него ракеты-носители.