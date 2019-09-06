Эксперт рассказал, чем запомнится Зимбабве времен правления Мугабе

Москва, 6 сентября. Время правления зимбабвийского президента Роберта Мугабе запомнится рекордной инфляцией, заявил профессор Высшей школы экономики в Петербурге Андрей Заостровцев.

Мугабе умер 6 сентября в Зимбабве в возрасте 95 лет. В общей сложности он находился на вершине власти в стране 37 лет: с 1980 года на посту премьера, затем — с 1987 по 2017 год — в качестве президента. Как уточнил Заостровцев, за годы его правления инфляция достигла 321 миллиона процентов в год, а самая крупная купюра, ходившая в государстве, имела номинал в 100 триллионов зимбабвийских долларов.

В результате 2009 году страна отказалась от своей валюты и перешла на американский доллар. Как заявил эксперт изданию «Петербургский дневник», Мугабе разорил сельское хозяйство и согнал белых фермеров. Кроме того, при Мугабе взяли вверх националистические предрассудки, земли стали конфисковывать и раздавать неизвестно кому.

Ранее издание Times сообщило, что военное руководство Зимбабве и высокопоставленные представители правящей партии ZANU PF рассматривают способы изъять имущество семьи Мугабе. По данным издания, семье президента принадлежит самая большая площадь земли в Зимбабве.

Сообщалось, что «все фермы, которые Мугабе отобрали у белых владельцев, за исключением одной, стали собственностью государства в 2005 году, что означает, что правительство сможет забрать землю назад».

Супруга президента Грейс Мугабе инвестировала в эти владения средства, которые получала в качестве займов в зимбабвийских банках. В остальное имущество семьи Мугабе, включая приют и две дорогие частные школы, вложили средства «доброжелатели». Чтобы вызвать расположение Мугабе, многие члены партии ZANU PF отправляли в эти школы своих детей.