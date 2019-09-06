Оскорбившему Россию экс-гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения

Тбилиси, 6 сентября. Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телекомпании «Рустави 2» Николозу Гварамии.

«Гварамия обвиняется в растрате большого количества имущества телекомпании (…) группой по предварительной договоренности и при использовании служебных полномочий», — заявил представитель прокуратуры на брифинге.

По его словам, обвиняется также и Каха Дамения — бывший финансовый директор телекомпании. Он и Гварамия в пятницу должны явиться в прокуратуру для официального предъявления обвинений.

Ранее генеральная прокуратура обвинила экс-гендиректора «Рустави 2» в умышленном причинении ущерба телеканалу на сумму более двух миллионов долларов. Согласно решению суда, для него назначен залог в размере более 13 тысяч долларов.

Напомним, журналиста, который занимал пост генерального директора телекомпании с 2012 года, уволили в июле этого года, когда «Рустави 2» перешел к прежнему владельцу — Кибару Халваши.

До этого Гварамия и его телеканал оказались в центре скандала. Сначала грузинский телеведущий Георгий Габуния в эфире авторской передачи «Постскриптум» грубо высказался в адрес Москвы, пишет Infox.ru, а затем и сам Гварамия оскорбил Россию, в прямом эфире пригрозив «помочиться» в вино и боржоми для того, чтобы отомстить производителям, поставляющим продукцию в РФ. Отношения между Москвой и Тбилиси осложнились после массовых беспорядков, прошедших в столице Грузии в конце июня.

Поступки вызвали бурю негодования со стороны как российских граждан, так и жителей Грузии, которые пришли к зданию канала с требованием отстранить от работы как самого телеведущего, так и генерального директора телеканала.

После увольнения Гварамия объявил об основании новой телекомпании «Мтавари архи». Она должна начать вещание 9 сентября. Как пишет «Царьград», экс-гендиректор «Рустави 2» уже пригласил уволенных вместе с ним журналистов на создаваемый им канал.