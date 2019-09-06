Украинские СМИ вцепились в фейк про «выход из строя» подлодок РФ в Тартусе

С подачи одного из telegram-каналов, по ресурсам СМИ и пабликам соцсетей покатилась новая «сенсация». Мол, из-за санкций Запада российские подводные лодки в Тартусе встали на прикол и не могут выполнять боевые задачи.

Обозреватель Федерального агентства новостей Андрей Союстов доказывает, что это фейк.

Поверим? Нет, конечно

С чего все началось? С того, что telegram-канал «Подъем» решил вывалить на своих подписчиков следующую информацию. Заранее просим прощения у читателей за длинную цитату, но без нее нам не обойтись.

«На российских подлодках, дежурящих у берегов Сирии, из-за санкций заменили импортные (аккумуляторные. — Прим. ФАН) батареи на старые советские. Это не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи, сообщил изданию «Подъем» источник в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота», — заявили в Telegram-канале.

Далее последовало уточнение:

«Речь идет о многоцелевых дизель-электрических подводных лодках проекта «Варшавянка». Это субмарины «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр». Они, в том числе, несут боевое дежурство возле Тартуса (Сирия)».

Ну и вишенка на торте:

«Источник «Подъема» сообщил, что с импортными батареями лодки могли находиться под водой до пяти суток, а со старыми — до двух-трех суток. По словам собеседника издания, проблему обнаружили только в сирийском порту, так как при переходе в надводном положении батареи заряжались от дизельного двигателя и до погружения не использовались».

Каюсь, когда 5 сентября я в первый раз ознакомился с этой филиппикой, то просто над ней посмеялся, закрыл окно с текстом и тут же о прочитанном забыл. Представляете мое удивление, когда высосанное из пальца сообщение telegram-канала стало массово распространяться по Интернету, причем не только посредством соцсетей, но и в ряде СМИ? Например, в этом деле к 10 часам 6 сентября успели поучаствовать «Инфо24», Lenta.ru, «Эхо Москвы», «Росбалт» и т. д.

Чуть помедлив, к этой компании присоединился и «Український мілітарний портал», с удовольствием опубликовавший заметку под красноречивым заголовком «Санкції вивели з ладу російські субмарини у Сирії».

В данном случае мы имеем дело либо с явным непрофессионализмом тех сотрудников СМИ, кто поторопился поучаствовать в распространении фейка, либо с участием ряда лиц в информвойне против России. Впрочем, оставим это на совести тех, кто оперативно тиражировал текст «Подъема». Вместо нравоучений давайте-ка еще раз внимательно ознакомимся с сообщением Telegram-канала.

Во что «Подъем» предлагает нам поверить?

В то, что:

— три большие многоцелевые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 (шифр «Варшавянка») Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону» и Б-262 «Старый Оскол», числящиеся в 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России, в данный момент выполняют задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море и находятся у причалов 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус;

— все эти три ДЭПЛ ранее имели в своих аккумуляторных батареях элементы иностранного производства, обеспечивавшие время нахождения под водой до 5 суток;

— в связи с введенными Западом санкциями, поставки в Россию из-за рубежа указанных выше элементов прекратились. После этого аккумуляторные батареи ДЭПЛ пришлось укомплектовывать «банками», выпущенными еще во времена СССР. Это уполовинило время нахождения лодки под водой, что «не позволяет субмаринам выполнять боевые задачи»;

— информация о вышеописанной аховой ситуации получена telegram-каналом от источника в 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.

Поверим? Нет, конечно. Сейчас объясню, почему.

Интрига вокруг аккумуляторов

Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону» и Б-262 «Старый Оскол» действительно числятся в 4-й отдельной бригаде подводных лодок Черноморского флота ВМФ России и периодически отправляются на боевую службу в Средиземное море. Могут ли они сейчас находиться в Тартусе? Теоретически — да. Практически — совсем не факт.

Чтобы точно выяснить, находятся ли перечисленные ДЭПЛ южнее Дарданелл, нужно прошерстить сайты турецких шипспоттеров, педантично фотографирующих любую лайбу, покидающую Черное море. Но можно пойти и более простым путем — просто посмотреть новости об указанных в сообщении «Подъема» ДЭПЛ.

Итак, в Тартусе в последние месяцы находилась только Б-262 «Старый Оскол», которую оттуда собирались для прохождения планового ремонта отправить на Балтику. Б-261 «Новороссийск» красовалась в Севастополе, а экипаж Б-237 «Ростов-на-Дону» отрабатывал выход из торпедного аппарата субмарины в ходе сдачи нормативов на учебно-тренировочном комплексе подводников. Понятно, что сама Б-237 при этом Черного моря не покидала.

Ой, какая незадача! — все три лодки в последнее время в Тартусе собраться никак не могли. Ай-яй-яй.

Переходим к аккумуляторам.

Подводные лодки проекта 636.3 имеют одновальную энергетическую установку, реализованную по принципу полного электродвижения. Два дизеля работают совместно с генераторами. Гребной электродвигатель дублируется электродвигателем экономического хода. Аккумуляторная батарея субмарины состоит из носовой и кормовой групп по сотне с гаком «банок» в каждой.

Работоспособность аккумуляторной батареи для любой субмарины, а не только для ДЭПЛ, критически важна. По этой причине российский ОПК выпускает для наших подлодок элементы аккумуляторной батареи с вполне определенным набором характеристик, адаптированных под использование именно на субмаринах отечественных проектов.

В частности, такие «банки» выпускает петербургское ОАО «Электротяга» — производитель аварийно-резервных и циклируемых свинцово-кислотных аккумуляторов для подводных лодок ВМФ РФ емкостью от 3000 до 20 000 Ач.

Подчеркнем: на отечественных подлодках стояли и стоят аккумуляторы только отечественного производства. Сейчас идет речь о замене свинцово-кислотных аккумуляторов на литий-ионные, но это по-прежнему будут российские аккумуляторы. Собственное производство аккумуляторов для подводных лодок в России вполне имеется. Дефицит «банок» для субмарин у нас отсутствует.

Собственно, уже после этого сообщение «Подъема» можно, фигурально выражаясь, отправить в гальюн. Но у меня еще есть что добавить!

Заменить на подлодке аккумуляторную батарею отечественного производства на иностранное изделие — это значит поставить под угрозу боеспособность корабля, способного нести вооружение со спец-БЧ. То есть это ненаучная фантастика даже без учета технических аспектов проблемы. Если же эти самые техаспекты принять к сведению, то становится еще веселее.

Менять аккумуляторы отечественного производства на иностранные изделия нельзя чисто технически. В качестве примера можно вспомнить историю украинской ДЭПЛ U01 «Запоріжжя». Пытаясь вернуть доставшуюся им при разделе Черноморского флота лодку в строй, украинцы самостийно закупили новые «банки» не в России, а у греческой компании Germanos S.A. Сумма сделки составила около 3,5 млн долларов США (18 млн гривен).

После покупки выяснилось, что новые элементы аккумуляторной батареи не соответствуют местам установки по габаритным размерам и клеммам…

Едем дальше.

Чудеса в режиме РДП

«С импортными батареями лодки могли находиться под водой до пяти суток, а со старыми — до двух-трех суток», — кликушествует telegram-канал.

Вообще, время нахождения ДЭПЛ под водой зависит от куда большего комплекса факторов, чем состояние аккумуляторной батареи, а именно — от ходового режима, глубины нахождения лодки, запаса кислорода, тактической обстановки и т.д.

В частности, если вы находитесь на перископной глубине и, грубо говоря, вам никто не мешает, можно использовать движение в режиме РДП (работа двигателя под водой). То есть выдвинуть над водой шнорхель для забора воздуха и заряжать «банки», а также пополнять запасы кислорода без всплытия на поверхность. Потом убрать шнорхель и нырнуть поглубже. Потом подвсплыть и вновь встать под РДП. Потом…

Ну, вы поняли, да? В таком режиме ДЭПЛ может шпарить достаточно долго. И все это время лодка будет находиться в подводном положении.

Кстати, о «долго». Энергоемкости аккумуляторной батареи у предшественницы «Варшавянок» ДЭПЛ проекта 877 (шифр «Палтус») хватало на 400 миль подводного хода при скорости 3 узла. Запас хода под РДП составлял 6000 миль на 7 узлах.

Займемся математикой. 1 узел — это 1 морская миля в час. Соответственно, 400 миль трехузловым ходом «Палтус» преодолевал приблизительно за 133 часа. То есть субмарина под водой без РДП с полностью заряженной аккумуляторной батареей могла находиться не меньше пяти суток. В режиме же РДП время нахождения под водой в идеальных погодных условиях на семиузловом ходу переваливало за месяц!

Тактико-технические характеристики ДЭПЛ проекта 636.3, созданной на основе улучшенного варианта экспортной ДЭПЛ проекта 877ЭКМ, превосходят ТТХ «Палтуса». Все еще скорбите о нашей новейшей ДЭПЛ, с кряхтением ползущей под водой на «советских» аккумуляторах двое-трое суток? Ну-ну, не буду мешать.

Кстати, о «советских» аккумуляторах.

Безусловно, ОПК СССР был могуч и на многое способен. Но вот ноу-хау, позволяющими сотворить свинцово-кислотные «банки» с гарантированным 28-летним сроком хранения, он не располагал. Как впрочем, ими не располагал и не располагает до сих пор никто в мире.

Проще говоря, элементы аккумуляторной батареи имеют куда меньшие сроки хранения, чем подразумеваемые сообщением telegram-канала, по исчерпанию которых «банки» подлежат списанию и утилизации. Например, элементы аккумуляторных батарей для «Палтусов», выпущенные в 2001 году, списывались и распродавались на аукционе по продаже высвобождаемого движимого военного имущества в 2012 году. Таким образом, в 2019 году никаких аккумуляторов советских лет выпуска на флотских складах не может оказаться по определению.

На этом выдумки «Подъема» не заканчиваются.

«Проблему обнаружили только в сирийском порту, так как при переходе в надводном положении батареи заряжались от дизельного двигателя и до погружения не использовались», — убеждает нас Telegram-канал.

Вновь не поверим. К контролю состоянию аккумуляторных батарей в подплаве относятся не менее трепетно и педантично, чем к состоянию систем вооружения. Пренебрежение состоянием «банок» чревато массой неприятностей — вплоть до взрыва включительно. Поэтому элементы аккумуляторной батареи проверяются постоянно.

Перед выходом на боевую службу экипаж субмарины обязан сдать целый ряд зачетов и курсовых задач, в ходе которых проверяется готовность к БС не только личного состава, но и вверенной ему, личному составу, матчасти. Субмарину во время проверок гоняют как в надводном положении, так и в подводном. Ситуация, когда лодка ушла на БС без предварительной проверки на ее борту всего и вся, невозможна в принципе.

Иными словами, любой «глюк» аккумуляторных батарей будет «отловлен» задолго до прибытия лодки в Тартус.

Пара слов про источник и не только

Наконец, можно обратить внимание на еще одну логическую нестыковку в тексте telegram-канала. Наши ДЭПЛ меняются в Тартусе на ротационной основе. Они не ходят туда «толпой» по три штуки за раз. Переходы из Черного моря в Средиземное и обратно лодки осуществляют поодиночке. Таким образом, одинаковая проблема с «банками» сразу на трех ДЭПЛ одновременно вскрыться в Тартусе не могла никак.

Не поняли? Поясню.

Зажмуримся и представим, что все насосанное telegram-каналом из пальца про некондиционные элементы аккумуляторных батарей, установленных на трех ДЭПЛ, — правда. И что нештатные параметры работы «банок» подводники, буквально на них днюющие и ночующие, каким-то чудом не заметили. И что командование каким-то чудом выпустило лодку в подобном состоянии на боевую службу. И что вплоть до самого Тартуса экипаж этой лодки впал в глубокий дзен, из-за чего никаких подозрений в отношении сбоящей аккумуляторной батареи не испытал. После чего ДЭПЛ пошла на погружение возле Тартуса и только там все вскрылось.

Что произойдет дальше? А дальше сообщение о выявленном аховом состоянии недавно смонтированной на лодке аккумуляторной батареи улетит командованию, и на всех ДЭПЛ, где была установлена такая же батарея, начнется… Все правильно — яростная проверка. До окончания которой эти субмарины в море никто не выпустит.

То есть даже с точки зрения банальной логики ситуация, когда три ДЭПЛ в Тартусе оказались одновременно «обезножены» из-за одинаковой проблемы, — это полный бред.

Так, о чем мы еще не поговорили? Ах да — об источнике, на который ссылается в своем сообщении «Подъем».

Масса информации, связанной с отечественным ВМФ, по понятным причинам, носит закрытый характер. Информация же, касающаяся подводных лодок — и не просто подлодок, а субмарин новейшего проекта, имеющих на вооружении новейший ракетный комплекс Калибр-ПЛ», — засекречена вдвойне. Разглашение оперативной информации, касающейся технического состояния «Варшавянок», — это преступление.

Представить, что кто-то из числа личного состава 4-й отдельной бригады подводных лодок, будучи в здравом уме и твердой памяти, решил разоткровенничаться с кем-то на стороне о техсостоянии подлодок, выполняющих задачи боевой службы в акватории Средиземного моря, конечно, можно. Но это будет являться ненаучной фантастикой.

Мало того, если в сообщении «Подъема» есть хоть крупица правды, то это повод тем, кому это положено по службе, взять причастных к публикации текста в telegram-канале «за жабры» — со всеми вытекающими из этого последствиями.

Другое дело, что правда в сообщении «Подъема» отсутствует. Надеюсь, наши читатели в этом уже убедились.