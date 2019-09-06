МИД РФ напомнил о жестоких преступлениях колониальной Бельгии против африканских народов

Москва, 6 сентября. МИД РФ раскрыл подробности жестоких преступлений колониальной Бельгии, которая истребляла африканские народы ради добычи каучука и слоновой кости.

В министерстве напомнили, что в апреле текущего года премьер-министр Бельгии Шарль Мишель принес извинения за нарушения прав детей, которые родились в смешанных парах в колониальный период на территории современных Бурунди, Демократической республики Конго (ДРК) и Руанды. Этих мальчиков и девочек похищали, принудительно вывозили из Африки, а затем отдавали на усыновление в Бельгии. В результате подобных действий пострадали свыше 20 тысяч человек, рожденных в 40-е и 50-е годы прошлого столетия.

Однако в МИД подчеркнули, что Мишель почему-то умолчал о другой темной странице истории присутствия колониальной Бельгии в Африке. Так, на рубеже XIX-XX веков европейцы истребляли туземцев, населяющих территории сегодняшней ДРК.

По итогам Берлинской конференции 1884—1885 годов, утвердившей колониальный раздел Африки, бельгийский король Леопольд II получил во владение территории, которые более чем в 70 раз превышали площадь самой Бельгии. На этих землях провозгласили создание Свободного государства Конго (СГК).

Вскоре бельгийский король издал ряд указов, согласно которым СГК отошли все леса, поля и реки, расположенные вне деревень местного населения. А в 1890 году Леопольд II фактически превратил жителей Конго в крепостных, утвердив декреты, согласно которым африканцы должны были сдавать государству все добытые ресурсы. В первую очередь Бельгию интересовали каучук и слоновая кость. Европейцы установили норму выработки, соблюсти которую можно было, лишь работая по 14–16 часов в сутки.

Контролировали трудящихся Общественные силы (ОС), ставшие прообразом современных частных военных компаний. Бойцы ОС применяли жесточайшие наказания к жителям Африки. Так, за недостачу сухого каучука сборщиков пороли. Кроме того, практиковалось отрубание рук, а за порчу каучукового дерева людей убивали. В качестве наказания за отказ от невыносимой работы бойцы ОС истребляли целые деревни, насиловали женщин, убивали мужчин, захватывали заложников и продавали туземцев в рабство. При этом население колонии должно было содержать своих мучителей: на плечи местных жителей легло и обеспечение пропитанием членов общественных сил.

Кроме того, никто не строил на территории СГК медицинские учреждения. Из-за этого эпидемии унесли жизни десятков тысяч людей. Как сообщают исследователи, с 1885 по 1908 год конголезское коренное население сократилось примерно на десять миллионов человек.

В МИД РФ подчеркнули, что о данных событиях намеренно не вспоминали долгие годы. Однако в последнее время начали выходить книги и фильмы, рассказывающие о преступлениях колониальной Бельгии. Как отметили в российском министерстве, официальный Брюссель предпочитает замалчивать эту мрачную страницу бельгийской истории.

Напомним, 23 и 24 октября в Сочи будет проходить саммит Россия — Африка. Его посетят посетят более трех тысяч представителей африканского бизнеса, а также главы российских компаний и ведущие эксперты международного уровня.