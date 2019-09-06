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Заворотнюк раскроет правду о своем здоровье после слухов об онкологии

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Заворотнюк раскроет правду о своем здоровье после слухов об онкологии

Москва, 6 сентября. Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк выбирает площадку, чтобы раскрыть всю правду о своем заболевании и прокомментировать слухи о раке мозга.

Концертный директор актрисы Стас Христов сообщил корреспонденту Nation News о подробностях сенсационного интервью звезды. Он пояснил, что Заворотнюк поделится подробностями своей болезни либо на телеканале «Россия-1», либо на НТВ.

«Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют. Но пока что я не собираюсь это комментировать. Настя выбирает, где будут более лояльные условия, и мы обязательно пообщаемся», — заметил Христов.

В конце августа в ряде СМИ появилась информация, что у Заворотнюк выявили рак головного мозга. Актриса Ирина Сотикова заметила, что слухи о состоянии здоровья знаменитости могут быть преувеличены. Она также прокомментировала вынужденную замену Заворотнюк в спектакле «Все мужчины делают это». По ее словам, на каждую роль в спектакле готовят несколько актеров, поэтому ситуацию нельзя назвать форс-мажорной.

Ранее сообщалось, что семья Анастасии Заворотнюк, вокруг которой появились слухи об онкологии, отказалась от помощи артистов. Представители звезды информацию о болезни опровергают и оправдывают отсутствие актрисы семейными обстоятельствами.

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