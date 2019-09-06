Путину доложили о нападении на главу ЦИК Памфилову

Москва, 6 сентября. Президенту РФ Владимиру Путину уже доложили о нападении на главу Центризбиркома Эллу Памфилову. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Президенту РФ доложено о нападении на главу ЦИК», — пояснил он РИА Новости.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в дом главы ЦИК в городском округе Истра, несколько раз ударил ее электрошоком и скрылся. Предполагается, что преступник пробрался в дом через окно на террасе. Опознать его было нельзя из-за маски.

Нападение не повлияло на рабочий график Эллы Памфиловой, которая утром после ночного инцидента приняла участие в международной конференции «Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение». В ЦИК отметили, что Памфилова никогда раньше не пользовалась охраной.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, следователи не исключают версию попытки ограбления, однако предполагают, что злоумышленник хотел вывести Памфилову из строя перед приближающимся единым днем голосования, которое состоится 8 сентября.

Отметим, что в последнее время Памфилова находилась под постоянным давлением оппозиции, которая требовала допустить до выборов снятых за нарушения кандидатов, несмотря на то, что это противоречит закону. Они практически весь август устраивали в Москве незаконные митинги, которые, как правило, заканчивались стычками с полицией. На встрече с Памфиловой организаторы несогласованных акций вели себя крайне агрессивно.