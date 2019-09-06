Эксперт рассказал, чем обернется для Украины легализация оружия

Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал легализацию гражданского оборота оружия на Украине, назвав такую инициативу преждевременной. Легализация оружия в стране может вызвать множество гражданских конфликтов, считает лидер движения русских украинцев «Парус», политолог Юрий Кот.

Электронная петиция с инициативой легализовать оборот среди гражданского населения огнестрельного оружия, в том числе короткоствольного, 22 августа набрала 25 тыс. голосов, которые необходимы для рассмотрения президентом. Однако Зеленский не одобрил инициативу.

«Принимая во внимание определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность — человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия представляется преждевременной, а поэтому не может быть поддержана», — говорится в ответе, опубликованном на сайте главы государства, на электронную петицию.

Кроме того, глава Украины указал на большое количество оружия, которое находится в незаконном обороте в связи с конфликтом в Донбассе.

На Украине легализовать оружие хотят уже давно, говорит Кот. Как он уточняет, это не происходит, потому что у производителей оружия не такие сильные лоббисты. Также есть объективные политические причины, мешающие реализации этой инициативы.

«Сам этот процесс напрямую связан с опасностями, которые несет распространение такого рода оружия в государстве, где более 400 тысяч мужчин прошли горнило гражданской войны. Также на решение Зеленского повлияло заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он собирается закрывать границы со стороны своей страны из-за хлынувшего потока оружия на ее территорию», — заявил Кот в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам эксперта, эта инициатива несет массу угроз в угоду консорциумам, производящим оружие на Украине.

«Так, самому гражданскому обществу и государству это предложение несет угрозу в виде гражданских конфликтов везде на Украине, а не только на линии соприкосновения с народными республиками (ЛНР и ДНР. — Прим. ФАН). Поэтому в преддверии осени, когда ходили слухи о возможном майдане, который будет организован «революционерами» и политиками Олегом Ляшко и Михаилом Саакашвили, Зеленский решил перестраховать себя», — рассказал политолог.

Со стороны Зеленского было разумным шагом не поддержать эту инициативу, отмечает Кот. Тем не менее он может пойти на обман и реализовать ее.

«Они уже и так дров наворотили, а тут еще и это. Лишняя капля, как говорится, может чан перевернуть. Поэтому это правильное решение, что он не поддерживает. Однако мы уже привыкли к тому, что Зеленский хороший актер, и они могу сыграть некую партию здесь, если его партия «Слуга народа» поддержит эту инициативу. В таком случае Зеленский пойдет на поводу у своих единомышленников», — сообщил Кот.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами. По его мнению, власть ведет Украину по «пути России девяностых». Это отрицательно сказывается на экономической ситуации в ряде областей. Соловьев напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал борьбу с контрабандой. Это может вызывать недовольство людей «с серьезным оружием».