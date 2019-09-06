Боевики пытаются установить контроль над Сомали, терроризируя бизнесменов «налогами»

Могадишо, 6 сентября. Боевики группировки «Аш-Шабаб» (связана с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида»1. — Прим. ред.) терроризируют почти всех бизнесменов страны, собирая с них миллионные «налоги». Такое положение дел может привести к тому, что именно террористы станут главной силой в Сомали, пишут СМИ.

Один из предпринимателей, Осман, рассказал, что на протяжении нескольких недель получал звонки с неизвестного телефонного номера. Он принципиально не снимал трубку, однако позже ему стали приходить SMS, в которых содержалась настоятельная рекомендация ответить на звонок. Осман понял, что на него вышли боевики группировки «Аш-Шабаб», которые вымогают деньги у большинства прибыльных предприятий страны на протяжении многих лет. Отказать им равносильно самоубийству, пишет газета The Washington Post, перевод материала которой приводит «ПолитРоссия».

По информации издания, вымогательство крупных сумм боевиками с предприятий — характерная для Сомали ситуация. По результатам опросов, которые проводили журналисты, члены незаконных бандформирований на регулярной основе «собирают налоги» с наиболее прибыльных компаний страны. По подсчетам аналитиков, это вымогательство приносит группировке «Аш-Шабаб» десятки миллионов долларов в год. Средства идут на финансирование нападений на правительственные и военные объекты, а также на тех, кто отказывается платить бандитам.

Повлиять на террористов практически нереально. Отмечается, что «Аш-Шабаб» контролирует большинство сельских районов Сомали и держит под своим влиянием местные власти. Группировка имеет собственные суды, органы по сбору дорожных пошлин и налогов. Эта система распространяется даже на столицу Сомали, Могадишо, несмотря на то, что этот город — единственный подконтрольный правительству. Как признается министр финансов страны Абдирахман Дуалэ Бейлех, ситуация действительно является критической, и местным властям не удается решить эту проблему.

При этом суммы, которые собирают террористы с предприятий, противоречат официальным заявлениям властей Сомали. Кроме того, об «успешных операциях» по ослаблению боевиков заявляют и США. В реальности же террористы по-прежнему крайне вольготно чувствуют себя на территории страны.

Журналисты отмечают, что на территории Сомали находятся около 500 американских военных. Вашингтон официально заявлял, что в 2019 году беспилотники США нанесли порядка 50 ударов по позициям боевиков, в результате чего были ликвидированы по меньшей мере 300 террористов. Однако, по подсчетам аналитиков, в Сомали действуют как минимум 10 тысяч членов группировки «Аш-Шабаб». В 2019 году они совершили более 850 нападений, при которых погибли около 1,6 тысячи человек.

Как пишет издание, ситуацию усугубляет и тот факт, что в условиях, когда правительство пытается сохранить контроль над Могадишо, другие группировки, такие как запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1, укрепляют свои позиции на остальной территории Сомали и начинают перенимать методы «Аш-Шабаб» по «сбору налогов». Бывший советник по вопросам безопасности президента страны Хуссейн Шейх-Али считает, что жители страны, не имея ни защиты, ни возможности оказать сопротивление, начнут сдаваться террористам. Развитие такого сценария означает, что в ближайшее время боевики могут окрепнуть настолько, что станут главным претендентом на победу в гражданской войне в Сомали.

1 Организация запрещена на территории РФ.