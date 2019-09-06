Медики назвали главную причину возникновения рака и проблем в интимной жизни

Москва, 6 сентября. Американские ученые выяснили, что плохой сон может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и проблем в интимной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в американском научном журнале Journal of Sexual Medicine.

В исследовании приняли участие почти четыре тысячи человек. Согласно результатам исследования, некачественный сон может стать причиной возникновения патологий половой функции у мужчин и проблем в интимной жизни у женщин.

Большая часть участников исследования была пожилыми людьми с синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС). При этом ученые отмечают, что данному недугу подвержено большое количество молодых людей. По словам исследователей, некачественный сон влияет на уровень тестостерона, что приводит к эректильной дисфункции. Проблемы со сном у женщин диагностируются гораздо сложнее. Медики отмечают, что всем людям стоит обратить особое внимание на сон при появлении проблем в интимной жизни.

Эксперты из Американской ассоциации сна дали несколько советов для улучшения качества ночного отдыха. По их словам, человек должен ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время. Кроме того, следует избегать употребления алкогольных напитков поздним вечером. Также следует отказаться от кофеиносодержащих напитков после трех часов дня. В ассоциации подчеркнули, что нормальный сон должен длиться от семи до девяти часов в сутки.