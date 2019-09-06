В Госдуме опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Москва, 6 сентября. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб опровергла слухи о том, что депутаты якобы готовятся к повышению пенсионного возраста до 70 лет.

По ее словам, эта идея даже не рассматривалась. Что касается депутата Валерия Рашкина, который распустил эти слухи, то Бессараб не знает, откуда он взял эту информацию и с какой целью распространил.

«Я оцениваю такое крайне негативно. Нет никаких поводов говорить о такой теме. Подобных предложений в Госдуму не поступало, и они не рассматривались. Это фейковая новость. Судя по всему, господину Рашкину это попросту приснилось», — пояснила Бессараб iReactor.

Отметим, что источник РИА Новости в аппарате правительства РФ тоже опроверг заявление Рашкина, назвав слова депутата «полным бредом».

Ранее Валерий Рашкин заявил, что в правительстве якобы началась работа к повышению пенсионного возраста для мужчин и женщин до 70 лет. Напомним, что пенсионная реформа, начавшаяся в 2019 году, должна завершиться в 2028 году. Она предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 – для мужчин. Исключение составляют граждане, которые работают на тяжелых работах или вредном производстве. Предполагается, что реформа позволит перенаправить высвобождающиеся средства ПФР на увеличение пенсий (в среднем на 1000 рублей ежемесячно).