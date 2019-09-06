Дочь Навального несчастна из-за неадекватного поведения родителей, считает Рябцева

Расследование Федерального агентства новостей показало, что в семье скандально известного блогера Алексея Навального далеко не все так гладко, как пытается представить публике сам так называемый «оппозиционер».

Как выяснилось из переписки, дочь Навального Дарья вступала в половую связь с другой девушкой, а также, судя по всему, употребляла наркотики.

При этом Дарья обрушилась с критикой на собственную мать. По ее словам, Юлия Навальная безответственно подходит к исполнению своих родительских обязанностей и всячески третирует собственных детей. Дарья пишет, что ей даже приходилось заступаться за своего младшего брата Захара, чтобы уберечь его от нападок неадекватной матери. Сама же девушка, если верить переписке, является для родителей «мешком для битья». Она, будучи «психологически более сильной», вынуждена регулярно защищать родного брата.

«И я уже давно поняла, что я для них как мешок для битья. Главное, чего я боюсь, что они это будут делать с Захаром, а он не такой психологически сильный, если так можно сказать, как я. Сейчас они не трогают его, потому что есть я и я пару раз вступалась за него, орала и говорила, что так нельзя. И типа смысл делать что-то с ним, когда я это терплю уже 12 лет почти», — жаловалась на критическую ситуацию в семье дочь Алексея Навального. (Орфография и пунктуация сохранены)

Федеральное агентство новостей обратилось к известной российской журналистке Лесе Рябцевой, чтобы она оценила поведение четы Навальных и отношение родителей к собственным детям. Рябцева была довольно сдержанна в своих оценках и формулировках, но признала несостоятельность Навального и его супруги как родителей.

«Даше сегодня исполнилось 18 лет, то есть все это происходило, когда она была несовершеннолетней. Я ни в коем случае не могу ее осуждать как ребенка. Но могу осуждать поведение родителей, которые больше заняты своей политической карьерой и учат морали всех остальных, надевая при этом белое пальто. Опустим сейчас темы про рукоблудие и наркотики, тем не менее есть абсолютно несчастный ребенок, который жалуется на мать и ее неадекватное поведение. Я не сильно удивлена, потому что когда часто лезешь в чужие дела, начинаешь игнорировать дела собственные, не занимаешься своей семьей, своим домом. А начинать стоило бы именно с этого», — сказала Леся Рябцева.

Стоит отметить, что мать Дарьи не смогла прокомментировать те страдания, которые, если верить самой дочери Навального, испытала она и ее младший брат.