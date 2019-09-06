В Госдуме считают, что Кокорин и Мамаев смогут принести пользу российскому спорту

Москва, 6 сентября. Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут принести пользу российскому спорту и со временем восстановить свою репутацию. Так председатель комитета Госдумы по физической культуре спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев прокомментировал решение суда освободить футболистов по УДО.

По его мнению, Алексеевский районный суд Белгородской области, принимая во внимание все обстоятельства, вынес объективное решение. Дегтярев считает, что рано или поздно история с футболистами, оказавшимися в центре скандала из-за драк в Москве, должна была подойти к логическому завершению.

«Фигуранты понесли заслуженное наказание, а другие футболисты и просто публичные персоны получили хороший урок, сделали определенные выводы», — подчеркнул председатель комитета Госдумы.

Дегтярев добавил, что Кокорину и Мамаеву теперь предстоит вернуть себе форму и продолжить карьеру, выйдя на прежний спортивный уровень.

«Они, как и прежде, пользуются поддержкой значительной части болельщиков», — заключил он.

Напомним, Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение известных российских футболистов, а также младшего брата Кокорина об условно-досрочном освобождении. Они выйдут на свободу 17 сентября, передает НСН.

Кокорин и Мамаев отбывали наказание из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых от их рук пострадали водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Спортсмены были задержаны, а затем арестованы. Суд многократно продлевал срок их содержания под стражей.

Поведение футболистов вызвало широкий общественный резонанс. Многие эксперты заявили, что хулиганское поведение спортсменов бросает тень на репутацию российского футбола и страны в целом.

По решению Пресненского суда Мамаев получил один год и пять месяцев, Кокорин был приговорен к одному году и шести месяцам лишения свободы, пишет «Ридус». После пребывания под стражей необходимого количества времени футболисты подали на условно-досрочное освобождение.