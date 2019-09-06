Лукашенко попросил Россию быть «старшим братом» и поддерживать в трудную минуту

Минск, 6 сентября. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что республика хочет, чтобы Россия была «старшим братом» и поддерживала в трудную минуту.

Лукашенко сделал соответствующее заявление во время рабочей поездки в Брест, сообщает Sputnik Беларусь. Он заметил, что Белоруссия и Россия — это один народ.

«Это же наши люди, наши братья. Мы с ними были всегда вместе, они всегда подставляли нам плечо», — заметил президент Белоруссии.

По его словам, граждане России хорошо относятся к жителям республики.

«Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет», — подчеркнул Лукашенко, заметив, что белорусы «не позволят предать старшего брата».

Однако, как заметил белорусский президент, республика требует от «старшего брата», чтобы он был таковым в самые трудные минуты.

Ранее сообщалось, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко передали для дальнейшего одобрения проект программы действий по интеграции с Россией. В Минске объяснили, что в предлагаемой программе нет вопросов политического характера, однако заложена концепция, которая предполагает реализацию принципа «две страны — один рынок».