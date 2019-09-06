Семак отреагировал на освобождение Кокорина по УДО

Санкт-Петербург, 6 сентября. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на своей странице в Instagram отреагировал на освобождение футболиста клуба Александра Кокорина из колонии Белгородской области по УДО.

Решение суда об условно-досрочном освобождении Кокорина вступит в силу через 10 дней. Такое решение принял Алексеевский районный суд Белгородской области после соответствующего ходатайства осужденного за разбой спортсмена.

Главный тренер «Зенита» отреагировал на новость об освобождении Кокорина. В Stories он разместил фотографию футболиста и его супруги Дарьи Валитовой.

Ранее источник Федерального агентства новостей сообщил, что «Зенит» рассчитывает подписать с освобожденным Кокориным непродолжительный контракт с возможностью пролонгации договора на более длительный срок. Известно, что финансовые условия соглашения будут в несколько раз ниже тех, что были у спортсмена до скандальной истории. Предполагается, что стороны приступят к переговорам во второй половине сентября. Существует вероятность, что контракт вступит в силу лишь с открытия зимнего трансферного окна, а до этого времени Кокорин будет приходить форму в расположении «Зенита».

Напомним, Кокорин и футболист клуба «Кранодар» Павел Мамаев были осуждены из-за драк в октябре прошлого года, в результате которых пострадали водитель телеведущей Первого канала Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Уголовное дело было возбуждено по статьям «Хулиганство» и «Побои», а затем было переквалифицировано в «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Мамаева — к 1 году и 5 месяцам. После пребывания под стражей необходимое количество времени они подали на условно-досрочное освобождение. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство заключенных футболистов.