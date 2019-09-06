Экс-депутат Рады «непарламентски» отреагировал на план атаковать РФ ракетами с «камушками»

Депутат Киевского совета от украинской ультранационалистической партии «Свобода» Юрий Сиротюк выдвинул план «запугивания» России при помощи неядерных сил Украины. Посетовав, что у Киева нет ядерного арсенала, а обычные ракеты не обладают достаточной дальностью, Сиротюк предложил установить боеголовку на космическую ракету, которая, по его мнению, в состоянии долететь до российской столицы.

«Мы имеем ракету, которая может долететь до Москвы. На нее нужно сейчас прицепить боеголовку, которая у нас есть: с камушками, динамитом… Пока неядерную, но она тоже несет угрозу [России]», — поделился своим ноу-хау националист, выступая на молодежном семинаре «Школа патриотизма».

Экс-депутат Верховной рады, известный украинский политик Алексей Журавко резко, в непарламентских выражениях отреагировал на заявление киевского депутата.

«Таких людей бесполезно лечить, их надо отправлять в дурку, — эмоционально отметил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Украине надо избавляться от таких идиотов и шизофреников. Но, к сожалению, похоже, таких дураков на Украине становится все больше и больше. А чем больше появляется подобных заявлений (наподобие того, что позволил себе Сиротюк), тем больше дураков появляется в политическом бомонде Украины, тем больше стран от Украины отдаляется».

По словам экс-депутата Рады, неадекватные политики пронизывают украинскую власть всех уровней: есть они и в правительстве Украины, и в депутатском корпусе.

«Пока кто-то бросается «камушками» в сторону Москвы, в украинском правительстве бросаются глупостями о том, как ЖКХ будет решать проблему отопления зимой. Кто-то предлагает строить калосборники, чтобы фекалии там бродили и вырабатывали газ для отопления, кто-то предлагает развернуть назад газовую трубу и так далее… Очень жаль, что на Украине процветают такие дураки. Я давно говорил, что это раковая опухоль, которая распространяется все быстрее. А теперь, представьте, что было бы, если бы на Украине осталось ядерное оружие!» — подчеркнул собеседник ФАН.

Свой комментарий экс-депутат Рады завершил совсем уж не по-парламентски.

«Знаете, скажу грубо, пусть бог меня простит: не всех дурных война убила, но лучше бы она их забрала. Именно из-за таких дебилов и началась на Украине гражданская война!» — с возмущением резюмировал Алексей Журавко.

После распада Советского Союза получившая независимость Украина добровольно отказалась от своего весьма значительного ядерного арсенала, насчитывавшего 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика. Подписанный в 1994 году Украиной, Россией, Великобританией и США Будапештский меморандум позволил Киеву под гарантии безопасности присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно этому договору, Украина добровольно отказалась от обладания ядерным оружием, после чего оно было уничтожено.