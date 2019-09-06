Эрдоган угрожает «спустить» на Европу беженцев, если она откажет помочь ему в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обратился к правительствам в первую очередь стран ЕС, попросив их о международной поддержке при создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии. При отсутствии таковой Анкара будет вынуждена вновь выпустить сирийских беженцев, находящихся на ее территории, в Европу, предупредил президент. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Глава Турции уточнил, что стране нужна «логистическая поддержка» для формирования «безопасной зоны» в приграничных северных районах САР.

«Либо это, либо мы будем вынуждены открыть [дорогу для мигрантов]», — подчеркнул он.

По информации ООН, в Турцию во время активной фазы боевых действий в Сирии бежали более трех с половиной миллионов человек. Турки приняли наибольшее число беженцев из САР в ходе вооруженного конфликта среди других стран-соседей — Иордании и Ливана.

Через турецкую территорию многие сирийские граждане, однако, затем выезжали в страны Евросоюза. Но когда Европу постиг миграционный кризис, Брюссель был вынужден принимать меры. С Анкарой было подписано соглашение о контроле за потоками беженцев с Ближнего Востока. В соответствие с договоренностями, Турции было направлено несколько миллиардов евро на то, чтобы обеспечить проживание перемещенных лиц на ее территории.

Тем не менее с тех пор стороны сделки неоднократно выражали неудовольствие характером реализации данного соглашения. Так, Берлин, например, упрекал Анкару в том, что она не выполняет свои обязательства и что значительная часть мигрантов все равно просачивается через нее в ЕС. Турки, в свою очередь, нередко стали использовать данную тему в собственных интересах для шантажа, при любом удобном случае угрожая Европе скинуть «миграционный занавес».

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин уверен, что в нынешней ситуации Анкара вновь прибегла к данному приему. По его мнению, она хочет заручиться поддержкой Брюсселя не только в деле строительства так называемой зоны безопасности на севере САР, но и в политическом сдерживании наступления Сирийской арабкой армии (САА) в Идлибе. Об этом он заявил в комментарии для ФАН.

«Эрдоган, судя по всему, также пытается привлечь ЕС к поддержке его стратегического курса в отношении Идлибской зоны деэскалации. Фактически он спекулирует тем, что значительная часть террористов и членов их семей после освобождения данного региона правительственными войсками САР через Турцию может поехать в Европу. Соответственно, Анкара рассчитывает, что ради недопущения этого Брюссель присоединится к ее позиции по Идлибу и «безопасной зоне» на севере арабской республики. При этом Эрдоган, конечно, хотел бы, чтобы европейские государства продолжали оплачивать пребывание сирийских беженцев на турецкой территории. Между тем страны ЕС, наоборот, теряют интерес к этой сделке», — заметил наш собеседник.

Он обратил внимание, что Европе на сегодняшний момент было бы выгоднее и дешевле решить проблему миграционного кризиса не путем искусственного сдерживания потока беженцев в самом ближневосточном регионе, а посредством естественного снятия причин, побуждающих людей мигрировать. Уже сейчас ситуация в САР значительно выровнялась, и все больше граждан, наоборот, возвращаются в родную страну.