Дамаск, 6 сентября. Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии, Турция — 10, говорится в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

Совместная российско-турецкая комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий представила отчет об актуальной ситуации в Сирии. Уточняется, что российские специалисты зафиксировали 24 случая обстрела в САР, девять из них произошли в Латакии, семь — в Идлибе, шесть — Алеппо, два — Хаме.

Турецкая сторона заявила о 10 случаях нарушения режима прекращения огня, которые произошли в провинции Идлиб.

Ранее в ООН выразили беспокойство из-за террористической угрозы в сирийском Идлибе. Проблема террористической угрозы действительно остро стоит в сирийской провинции Идлиб, и боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 могут воспользоваться этим, чтобы консолидировать свои силы. Об этом рассказал координатор мониторинговой группы ООН, британский дипломат Эдмунд Фиттон-Браун.

По его словам, ИГИЛ1 вошла в фазу адаптации и консолидации: террористы хотят создать условия для возрождения. Выступая в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне, Фиттон-Браун подчеркнул, что теперь преступная организация не стремится удерживать территории, поэтому наблюдается рост числа инцидентов в сфере безопасности в некоторых районах, контролируемых правительством Сирии. В ООН выразили беспокойство из-за террористической угрозы в сирийском Идлибе.

«Конечно же, для Дамаска одним из насущных вопросов является Идлиб», — подчеркнул специалист.

Сотрудник ООН подчеркнул, что эту провинции в САР можно считать рассадником иностранных террористов, что свидетельствует о серьезной проблеме. По его словам, ИГИЛ может воспользоваться любым кризисом, связанным с беженцами, который может разразиться в этом районе. Организация стремится переместить своих боевиков в Турцию под прикрытием передвижения людей.

Ранее министр иностранных дел Сирии Сергей Лавров заявил о необходимости довести борьбу с терроризмом в Идлибе до конца.

1 Организация запрещена на территории РФ.