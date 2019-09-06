Петербуржец прочитал почти 800 книг в 2019 году

Санкт-Петербург, 6 сентября. Житель Петербурга прочел почти 800 книг с начала 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МТС» в Петербурге.

По информации компании, петербуржец с начала года скачал и прочитал 776 книг — это самый большой показатель сервиса «МТС Библиотека». Второе место занял житель Владивостока: он скачал и прочел 735 книг. На третьем месте — житель Ставрополя с показателем в 512 литературных произведений.

В «МТС» добавили, что за период с января по август 2019 года общее количество читателей в электронной «МТС Библиотеке» выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом статистика говорит, что каждый петербуржец за восемь месяцев 2019 года прочел в среднем 43 книги.

«Пик чтения пришелся на зимние и весенние месяцы, а вот в период отпусков, вопреки распространенному мнению, люди предпочитали книгам социальные сети и музыкальные сервисы», — говорится в сообщении пресс-службе ПАО «МТС» в Петербурге.

Отмечается, что большинство петербуржцев предпочитают книги развлекательных жанров: детективы, фэнтези и фантастику про «попаданцев». Однако самой читаемой книгой 2019 года оказался бестселлер по саморазвитию «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспензы. Среди русскоязычных авторов петербуржцы чаще всего выбирали Виктора Пелевина, а среди зарубежных — Рэя Брэдбери.

Ранее сообщалось, что 64% жителей США, согласно докладу The Nation’s Report Card, не владеют в совершенстве навыками чтения: они либо совсем не умеют читать, либо с трудом складывают буквы в слова.