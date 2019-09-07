Россия возглавила Совбез ООН. МИР за неделю. ФАН-ТВ

Россия возглавила Совбез ООН Россия стала председателем в Совете безопасности ООН. Правда, лишь на месяц. Таковы правила большой политической игры: страны-председатели в организации меняются каждые 30 дней. Вот и до Москвы очередь дошла. В сентябре в Совбезе ООН пройдет 74-я сессия Генеральной ассамблеи организации, и ее важная часть — неделя высокого уровня. В это время представители стран-участниц проводят переговоры по важнейшим вопросам международной политики. Российскую делегацию на сессии возглавит глава МИД Сергей Лавров. Он убежден, что Совбез ООН явно хромает из-за недостаточного присутствия в нем стран Африки, Азии и Латинской Америки. Такой усеченный формат — дискриминация на многополярной геополитической карте. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уже озвучила основные направления нашей работы на правах «дирижера» интернационального Совета. «В фокусе внимания будут практические усилия указанных объединений по противодействию терроризму, связанным с ним явлениям на пространстве Евразии, в том числе торговле наркотиками, оружием, людьми, культурными ценностями и так далее», — сказала спикер МИД РФ. Возможно, к нашей позиции «сильным мира сего» придется прислушаться. Но вот пользователи соцсетей — по большей части представители Незалежной и антитрамповцы из Штатов — с «праведным гневом» восприняли новость о временном «царствовании» Москвы в Совбезе ООН. Прислушиваться к интернет-шуму Россия не намерена, ведь впереди непочатый край работы. В сентябре наша страна будет составлять программы работы Совбеза ООН, нести ответственность за поддержание международного мира и безопасности. А это, согласитесь, куда важнее вирусной сетевой болтологии.

Ураган «Дориан» в США США захватил непредсказуемый «Дориан». И речь вовсе не о романе Оскара Уайльда. Ураган с поэтичным именем сметает буквально все на своем пути. На службе у современного Зевса-громовержца ливни и шквалистый ветер. Первый удар — по райским Багамским островам. Там мощнейшая стихия разрушила около 13 тысяч домов, не меньше 30 человек принесено в жертву коварному «Дориану». А ему все мало: ненасытный разрушитель добрался до лакомых южных штатов Америки: массовая эвакуация населения во Флориде, Джорджии и Южной Каролине, режим чрезвычайной ситуации в Северной Каролине. У «Дориана» самая высокая скорость ветра по суше из всех атлантических ураганов за всю историю наблюдений: до 297 км/ч, в отдельных порывах — до 350. Не случайно национальный ураганный центр США присвоил стихии пятую, наивысшую категорию. Вестник апокалипсиса «Дориан» может тягаться разве что со своим зловещим предшественником: в 2005 году ураган «Катрина» практически снес с лица земли Новый Орлеан. Погибло 1836 человек, урон экономике Штатов достиг 125 млрд долларов. Президент США уже назвал «Дориан» одним из сильнейших стихийных бедствий, когда-либо грозивших стране. Дональд Трамп из-за природной катастрофы даже отменил свой визит в Польшу и едва ли не круглосуточно как синоптик стал мониторить в Twitter информацию о стихии.

Договор о дружбе России и Монголии А вот Россия уже готовится к торжествам по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И созывает гостей. Среди них — Индия и Монголия. Во время своего официального визита в Улан-Батор президент России Владимир Путин лично пригласил своего монгольского коллегу в Москву в «Год Памяти и Славы». «Народы наших стран всегда вместе строили мирную жизнь и вместе воевали в горячие дни войны. <…> Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что в этих праздничных мероприятиях монгольская сторона будет участвовать в широком составе», — сказал Халтмаагийн Баттулга, президент Монголии К слову, визит Путина тоже был приурочен к юбилею — 80-летию российско-монгольской победы на Халхин-Голе. Президенты возложили венок к памятнику маршалу Жукову. А переговоры прошли в колоритном монгольском стиле — прямо в юрте. По обоюдному мнению лидеров, отношения стран, проверенные временем, пора бы вывести на новый продуктивный уровень. И моментальная «перезагрузка». Президенты подписали бессрочный договор о дружбе и стратегическом партнерстве, а также 10 различных документов, в том числе экономических. На этом фронте Россия по-прежнему выступает за сотрудничество Монголии и стран ЕАЭС.