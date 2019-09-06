«Победа» открыла продажи билетов на прямые рейсы между Пермью и Петербургом

Пермь, 6 сентября. Лоукостер «Победа» запустит прямые авиарейсы между Пермью и Петербургом с 30 сентября. Авиакомпания уже открыла продажи билетов, сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края.

Самолеты «Победы» будут доставлять пассажиров из Перми в Северную столицу пять раз в неделю: вылеты будут осуществляться во все дни, кроме среды и воскресения. На рейсы выведут самолеты Boeing-737-800.

Вылетать воздушные судна «Победы» будут из Международного аэропорта «Пермь» (Большое Савино) в 22.15 по местному времени. Добраться до Петербурга пассажиры смогут за два часа и 25 минут. Сейчас из Перми в город на Неве летают рейсы авиакомпаний «Россия» и S7 Airlines. Самолеты «России» осуществляют перевозки по указанному маршруту ежедневно, а S7 Airlines выполняет рейсы два раз в неделю.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор возбудил дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа» из-за недопуска пассажирки на рейс. Инцидент произошел в столичном аэропорту «Внуково». Женщину, которая летела на похороны в Чебоксары, отказались пускать в самолет из-за превышения габаритов ручной клади, сообщает РИАМО.

В самой «Победе» уточнили, что посадку обеспечивали сотрудники компании UTG. Лоукостер направил претензию данной организации в связи с грубым обращением с пассажиркой, передает телеканал «360».