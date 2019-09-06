На полигоне Ашулук ПВО стран Содружества сбивала даже ракеты «Града»

Цели, поставленные руководителями оборонных ведомств государств, принимавших участие в военных учениях «Боевое содружество-2019», достигнуты. Об этом заявил заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

5 сентября Евкуров прибыл на командный пункт на полигоне Ашулук в Астраханской области, чтобы лично наблюдать за ходом учений и наградить отличившихся военнослужащих.

К учениям привлекались боевые расчеты семи стран: России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Все расчеты показали высокий уровень подготовки, всего участвовало более 2000 военнослужащих, более 200 единиц военной техники, 60 боевых самолетов авиации России и Белоруссии.

По словам Евкурова, есть направления работы, которые необходимо развивать, но в целом в Минобороны РФ довольны результатом учений ПВО.

Учения велись с учетом современных реалий, в частности боевых действий в Сирии. Средства ПВО сбивали беспилотные летательные аппараты и даже ракеты реактивных систем залпового огня «Град». Последние сбивать сложнее, чем крылатые ракеты, поскольку они имеют меньшие размеры и иные характеристики полета.

Авиация показала большую эффективность и при отражении массированного удара условного противника.

Как отметил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков, благодаря наличию такого огромного полигона, как Ашулук, ПВО и авиация его страны имеют возможность в рамках учений «Боевое содружество» совершенствовать военное мастерство.

По его словам, оценить учения можно будет после объективного всестороннего анализа, но уже сейчас видно, что достигнуты отличные результаты, в том числе белорусскими военными.

В свою очередь заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров отметил, что благодарен министру обороны Белоруссии за то, что он лично участвует в учениях: это дополнительная мотивация для всего личного состава для более качественного выполнения своей работы.

Евкуров также поблагодарил и.о. губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина за то содействие, которое руководство региона оказывает военным. Со своей стороны, исполняющий обязанности губернатора отметил, что руководство региона будет делать все от него зависящее, чтобы военные имели возможность качественно проводить учения на полигонах в области.

После учений Юнус-Бек Евкуров в неформальной обстановке ответил на вопросы журналистов. В частности, отвечая на вопрос корреспондента ФАН, заместитель министра выразил мнение, что Россия уделяет и впредь будет уделять достаточное внимание изучению современных технологий ведения гибридных войск.

Также Герой России пояснил свое недавнее заявление о необходимости модернизации учебно-технической базы военных училищ. В первую очередь это имеет отношение к полигонам. Теперь, в частности, учебные стрельбы будут вестись по современным мишеням, находящимся не только прямо перед стреляющим, но и сбоку. Это приближает учебные стрельбы к условиям реального боя, пояснил заместитель министра обороны.

Совместные учения стран СНГ «Боевое содружество» проводятся с 1998 года. Их главная цель состоит в повышении уровня координации и боевой готовности средств ПВО при выполнении задач боевого дежурства по охране воздушных границ СНГ.

Объединенная система противовоздушной обороны СНГ была создана 10 января 1995 года. Непосредственное управление ПВО осуществляют национальные командующие государств СНГ, общее взаимодействие обеспечивает Центральный командный пункт ПВО России.